Secuestro de padre e hijo en Culiacán; la violencia no da tregua en Sinaloa

La noche del miércoles alertaron sobre el secuestro de un padre junto a su hijo en Culiacán, Sinaloa, las víctimas serían Jaime Luis, de 43 años y Valentín, de 18, quienes fueran levantados por un grupo armado en la colonia Las Vegas.

Dejan auto en plena avenida tras secuestro en Culiacán

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas circulaban en un vehículo color rojo cuando, al llegar a la avenida Xicoténcatl, fueron interceptados por sujetos armados. Testigos relataron que los agresores los obligaron a descender de su automóvil y subir a otra unidad en la que huyeron rumbo desconocido.

El carro en el que viajaban padre e hijo fue abandonado en el sitio con las puertas abiertas. Elementos de las distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar, acordonaron la zona y realizaron peritajes, además de remolcar el vehículo para la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que se abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero de las víctimas y esclarecer el crimen.

Narcoguerra y secuestros en aumento en Sinaloa

A más de un año de que inició la narcoguerra en el estado (9 de septiembre de 2024), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que de enero a agosto de 2025 se han registrado seis secuestros en Sinaloa. Sumando los dos ocurridos a finales del 2024, la cifra oficial asciende a ocho casos.

No obstante, organizaciones civiles advierten que el problema es mucho mayor: estiman que, con el levantamiento de Jaime Luis y su hijo, ya serían más de 20 secuestros en el estado.

La seguridad en Culiacán, cada vez es más insostenible, de hecho ya ha alcanzado al gobernador Rubén Rocha, pues hace dos días le dispararon a la camioneta donde iba su nieta, durante el ataque la menor resultó ilesa, pero dos escoltas quedaron lesionados. El mandatario intentó minimizar la situación diciendo que fue un intento de robo de vehículo y no un ataque directo. En cualquiera de los dos casos, el hecho es que se cometió un delito y hubo víctimas.

Mientras tanto, familiares y vecinos exigen justicia y piden a las autoridades reforzar los operativos de búsqueda. El temor crece en las colonias populares, donde se percibe que los levantones y secuestros se han vuelto parte del día a día.