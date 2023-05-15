¿Cuáles son los temas del segundo debate en Edomex para elecciones 2023?

Con el segundo debate del Estado de México (Edomex), a la vuelta de la esquina, es importante conocer cuál será el formato para el último ejercicio previo a las elecciones 2023, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde se enfrentarán Alejandra del Moral y Delfina Gómez.

Durante la 2ª Reunión de Trabajo Ordinaria del Comité Especial para la Organización de Debates del IEEM, llevada a cabo el pasado viernes 5 de mayo, se definió el formato para el segundo debate en Edomex, sobre el cual, el cambio principal fue el de la moderadora.

¿Cuándo será el segundo debate de Edomex para elecciones 2023?

El segundo debate de Edomex para las elecciones 2023, se llevará a cabo el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 20:00 horas. Cabe destacar que ese se podrá seguir en la transmisión en vivo a través de la señal del IEEM, pero también podrás seguir el minuto a minuto de los detalles sobre las propuestas de las candidatas a través del sitio de Fuerza Informativa Azteca.

¿Cuáles son los temas del segundo debate en Edomex?

El IEEM realizó el sorteo para elegir los temas para el segundo debate de Edomex rumbo a las elecciones 2023, los cuales son:



Seguridad y justicia.

Economía y empleo.

Educación.

Medio ambiente y desarrollo sustentable.

✅ Mediante sorteo, se definieron los temas que serán abordados en el 2º #DebateEdomex:

💬 Seguridad y Justicia

💬 Economía y Empleo

💬 Educación

💬 Medio ambiente y desarrollo sustentable pic.twitter.com/LF6RvzdBK7 — IEEM (@IEEM_MX) May 15, 2023

La duración del segundo debate de Edomex para las elecciones 2023, tendrá una duración de 60 minutos, asimismo, tendrá una moderación activa y se llevará a cabo en la Sala de Consejo General del IEEM.

Cada candidata tendrá un mensaje inicial de dos minutos y en cada bloque la moderadora planteará un problema y la moderadora hará una pregunta a cada abanderada. Después de la respuesta, de dos minutos por parte de cada una, se podrán plantear más preguntas en un tiempo de tres minutos.

Después de las cuatro rondas, correspondientes al tema de debate, cada candidata contará con dos minutos para dar sus conclusiones y comentarios finales.