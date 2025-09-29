Una acróbata de origen español murió después de realizar un peligroso acto en un circo en Alemania. La tragedia sucedió el sábado 27 de septiembre de 2025 en el Circo Paul Busch. Marina Barceló, una atleta de Mallorca, llevaba más de 10 años trabajando en circos, pero a pesar de su experiencia, fue quien sufrió la fatal caída.

¿Qué pasó con la acróbata que murió en Alemania?

La acróbata actuaba en el circo ante más de 80 personas, entre ellos niños, cuando cayó de una altura de alrededor de cinco metros desde el trapecio en su actuación, alrededor de las 17:45 horas, tiempo local.

Durante su acto en solitario, no había malla de seguridad, algo habitual en este tipo de presentaciones. Tras lo sucedido, padres cubrieron los ojos de sus hijos y se apresuraron a salir del circo.

A pesar de la llegada de paramédicos, nada pudieron hacer por Marina, quien ya no presentaba signos vitales.

Es una tragedia: líder de empresas de circo en Alemania

Por su parte, Ralf Huppertz, presidente de la Asociación Alemana de Empresas Circenses, afirmó que la muerte de Marina Barceló fue un suceso trágico y cruel para la familia de la acróbata.

En un video publicado en Facebook, el líder gremial de los circos alemanes mencionó que este hecho debe llamar a reforzar medidas de seguridad para los artistas.

“Nadie de nosotros quiere vivir un caso así en su circo. (...) Lo más cruel que le puede pasar a un padre es la muerte de un hijo, incluso si tiene 28 años, por lo que quiero aquí transmitir mi más profundo pésame a los padres españoles de la artista”, afirmó Huppertz.

¿Quién era Marina Barceló?

Marina Barceló tenía 27 años de edad y llevaba más de 10 años trabajando como acróbata de circos. En sus redes sociales era habitual que compartiera imágenes y videos de sus ensayos y algunas de sus actuaciones.

La atleta había trabajado en pistas de España, Andorra, Polonia, además de Alemania. Su página web la define como acróbata, bailarina y artista de circo, con especialidad en rutinas aéreas y otros actos similares.

El circo Paul Busch suspendió todas sus funciones tras el accidente.