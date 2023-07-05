Trasplante de hígado de una mamá a su hijo resulta todo un éxito en China

Un niño de 2 años fue dado de alta del hospital después de recibir un trasplante de hígado donado por su mamá en el Hospital Infantil de la Universidad de Fudan. Mamá e hijo ya están en casa.

Primer trasplante de hígado de un donante vivo

Fue el primer trasplante de hígado de un donante vivo después de obtener la aprobación el año pasado.

Jiajia, de 2 años, de Yunnan, sufre de atresia biliar y fue operado en el Hospital Infantil de la Universidad de Fudan unos meses después de su nacimiento.

En mayo de este año, mostró signos de insuficiencia hepática y sus padres lo llevaron de vuelta a Shanghái.

El trasplante de hígado fue por cirugía laparoscópica

El 14 de junio, el niño recibió un trasplante de hígado. A través de una cirugía mínimamente invasiva laparoscópica, el médico extrajo aproximadamente 260 gramos del hígado de la madre y lo implantó con éxito en el cuerpo de Jiajia.

La cirugía duró 6 horas y media y las dos cirugías se realizaron simultáneamente.

Casi de inmediato el menor mostró signos de recuperación

Al tercer día después de la cirugía, el nivel de ictericia de Jiajia volvió a la normalidad.

Una semana después de la operación, la madre de Jiajia se recuperó bien y fue dada de alta temprano. El lunes, los padres de Jiajia fueron juntos al hospital para recoger al niño e irse a casa.

El hospital obtuvo la aprobación para trasplantes pediátricos en agosto pasado, lo que permite una mejor atención a los niños.

Nuevo avance en el desarrollo de la tecnología de trasplante

El hospital anunció que la implementación fluida de esta cirugía de trasplante de hígado parenteral es un nuevo avance en el desarrollo de la tecnología médica de trasplante. También es importante para los hospitales pediátricos en la cadena completa de tratamiento del trasplante de órganos.

El Hospital Infantil de la Universidad de Fudan es el único hospital pediátrico de Shanghái que ha obtenido la aprobación para trasplantes de corazón, hígado y riñón.

Hasta el momento, se han realizado más de 20 trasplantes de riñón en el hospital. El hospital dijo que cada año tienen alrededor de 60 pacientes que necesitan un trasplante de riñón y más de 200 que necesitan un trasplante de hígado.

El hígado se puede regenerar

A diferencia de otros órganos, el hígado es capaz de generarse casi por completo. Para lograrlo primero tiene que estar libre de cualquier enfermedad, a partir de una proporción en el caso de un trasplante se genera tanto el que lo dona como el que lo recibe.

Si bien el hígado posee la capacidad de regenerarse, las enfermedades hepáticas que, como la hepatitis o el alcoholismo, afectan al órgano en su totalidad, dañando sus funciones, entre ellas la capacidad de regenerarse.

En los casos donde el daño es menor como una fibrosis temprana o cirrosis baja, el tiempo para regenerarse es menor de 6 meses a un año aproximadamente y en afectaciones más altas como lo es una cirrosis en etapa avanzada se regenera en un tiempo aproximado de 3 a 4 años.

Funciones del hígado

El hígado es el responsable de limpiar y procesar la inmensa mayor parte de las moléculas tóxicas que viajan por nuestro sistema circulatorio.

También se encarga de liberar en nuestro torrente sanguíneo la cantidad de glucosa necesaria para que nuestro cuerpo siga funcionando, la síntesis de proteínas, almacenamiento de vitaminas.

Un persona puede donar hasta 2/3 de su hígado (en concreto, el lóbulo derecho) a otra que lo necesite. Eso supone la pérdida de un kilo de nuestro peso (de media), teniendo en cuenta que su masa total está situada en 1.5 kg. El periodo de tiempo que transcurre entre la retirada quirúrgica de esa porción de órgano y su regeneración completa son sólo 15 días.