Canadá retirará el anuncio de Ronald Reagan que rompió las negociaciones con Estados Unidos

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, confirmó este viernes que Canadá retirará el anuncio publicitario de Ronald Reagan que provocó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera fin a las negociaciones comerciales entre ambos países.

El anuncio, que utilizó de manera controversial la voz del expresidente Ronald Reagan para cuestionar la aplicación de impuestos y aranceles a otros países, desató una tormenta diplomática en América del Norte y llevó al mandatario estadounidense a cancelar todo diálogo económico con Ottawa.

Ford defendió la intención del video al asegurar que “llegó al público que buscaba”, pero reconoció que la pieza generó un impacto político negativo que Canadá busca ahora enmendar.

Our intention was always to initiate a conversation about the kind of economy that Americans want to build and the impact of tariffs on workers and businesses. We've achieved our goal, having reached U.S. audiences at the highest levels. I've directed my team to keep putting our… — Doug Ford (@fordnation) October 24, 2025

El mensaje que enfureció a Trump y rompió negociaciones con Canadá

El pasado 23 de octubre, Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social, donde acusó a Canadá de haber “utilizado fraudulentamente” la imagen y voz del expresidente Reagan.

“La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha usado un anuncio falso en el que aparece Reagan hablando negativamente sobre los aranceles”, escribió Trump.

“Basado en su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas”, añadió el mandatario. Además aseguró que la pieza, con un costo estimado de 75 mil dólares, buscaba “interferir con decisiones judiciales” sobre temas de comercio y seguridad nacional.

#ÚLTIMAHORA | #DonaldTrump rompe con #Canadá



El Presidente de #EU anunció que termina todas las negociaciones comerciales con Canadá, acusando un “fraude” en un anuncio sobre aranceles.https://t.co/4nWfaTZnqI pic.twitter.com/HePcYKstHZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2025

Canadá busca reanudar el diálogo de negociaciones con Estados Unidos

Mientras tanto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, llamó a mantener abiertas las vías de comunicación y expresó su esperanza de que las conversaciones se reanuden pronto.

“Estamos listos para retomar ese progreso y aprovecharlo cuando los estadounidenses lo estén. Estas conversaciones beneficiarán a los trabajadores de Estados Unidos, a los trabajadores de Canadá y a las familias de ambos países”, señaló Carney. El líder canadiense subrayó que la prioridad de su gobierno es proteger los empleos y la estabilidad económica, en un contexto en el que ambos países mantienen intercambios comerciales superiores a los 700 mil millones de dólares anuales.