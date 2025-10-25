¡Lomito sano y salvo! Así rescataron a ‘Moose’, el perro que se coló bajo el tren del Metro en Manhattan

Agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) protagonizaron un heroico rescate al liberar a un perro llamado “Moose” que había quedado atrapado debajo de un tren del metro en Manhattan.

El incidente ocurrió el lunes pasado por la mañana. El animal se soltó de su dueño y, asustado por el movimiento y el ruido, se refugió en el andén antes de deslizarse y quedar atrapado bajo un convoy.

Ruff situation!



When Moose the dog got loose and went hiding underneath a 2 train, our @NYPDSpecialops ESU officers came to the rescue.



Thanks to @NYPDTransit officers, Moose was safely reunited with its owner! pic.twitter.com/7gY3RLzIRG — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 24, 2025

¿Cómo sucedió el rescate?

El perro, asustado, se soltó de su dueño, se refugió en el andén y se deslizó debajo de un convoy de tren detenido.

Los miembros de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) de la ciudad intervinieron de manera rápida y eficiente. Gracias a su pericia y coordinación, lograron liberar al perro completamente sano y salvo. Tras el exitoso rescate, “Moose” fue rápidamente reunido con su propietario.

Una cámara que portaba uno de los oficiales pudo grabar el momento en el que rescatan a este lomito asustado.

🐶🚆 NYPD rescues dog from under train at Manhattan subway station pic.twitter.com/LVu2ws1ExN — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) October 24, 2025

Accidentes similares

Aunque no se publican estadísticas exactas, los reportes de rescates de perros en las vías (similares al caso de Moose) son noticia de forma ocasional a lo largo del año. Si bien el sistema de metro de Nueva York es enorme y el riesgo existe, no son eventos que ocurran diariamente.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) tiene una norma que requiere que los perros que viajen en el metro deben ir contenidos en una bolsa o transportín. Esto reduce significativamente la probabilidad de que los animales se suelten y caigan a las vías, especialmente en el caso de perros pequeños.

Puppy escapes from Manhattan doggy daycare, gets stuck under subway train — and is rescued by NYPD: new vid https://t.co/hX37t2FgLf pic.twitter.com/bsRjPNpjeR — New York Post (@nypost) October 24, 2025

Diferencias con el Metro de la CDMX

A diferencia del Metro de la Ciudad de México (CDMX), el sistema de Nueva York no cuenta con un Centro de Transferencia Canina (CTC) oficial dedicado a rescatar y reubicar perros de sus vías, lo que a menudo lleva a que los rescates sean gestionados directamente por la policía o personal de la MTA.

El Metro de la CDMX maneja estos incidentes como un problema social y operativo recurrente, con una solución institucionalizada (el CTC) enfocada en la protección y reubicación de los animales. En contraste, los incidentes en el Metro de Nueva York son vistos como eventos de emergencia que requieren una respuesta policial especializada y puntual.