Turquía y Siria trabajan en remoción de escombros tras los sismos

Turquía y Siria trabajan en la remoción de escombros y la recuperación de los cuerpos que quedaron atrapados entre los escombros tras los sismos que azotaron a los dos países el pasado 6 de febrero.

El número de muertos en ambos países aumentó a 48 mil, la Agencia de gestión de Desastres de Turquía reportó que más de 42 mil personas murieron ahí, mientras que en Siria los decesos ya suman seis mil.

También comenzaron con la demolición de edificios que quedaron severamente dañados y representan una amenaza para los ciudadanos.

Los equipos de rescate internacionales terminaron sus labores y fueron despedidos entre aplausos de agradecimiento.

La gente aplaudió y abrazó a los miembros de rescate de Corea del Sur cuando iban de regreso a su país. Los rescatistas guardaron un minuto de silencio en memoria de los muertos que dejó el sismo. Hubo escenas similares en los aeropuertos de Adana y Adiyaman para los equipos de rescate de Francia, India y Taiwán.

|Reuters

Rescatan gatos de entre los escombros

Durante la remoción de escombros y demolición de edificios, los trabajadores emprendieron una nueva tarea: el rescate de gatos que quedaron atrapados entre los escombros.

Este miércoles, un gato detuvo la demolición de un edificio en Turquía, cuando vieron que entre los pisos se encontraba el animalito. Esta es la segunda vez en la semana que ocurre este incidente.

El trabajo de demolición controlada se estaba reanudando luego de otro intento fallido el martes cuando los trabajadores vieron otro gato en el edificio. El jueves, también tuvieron que parar para salvar a otro felino.

Algunos de los edificios colapsaron durante el terremoto en Siria y Turquía y tres edificios severamente dañados fueron programados para demoliciones controladas. Activistas de animales dicen que al menos 13 mascotas están varadas en edificios dañados de la residencia de Galeria.