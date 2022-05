Tragedia en el mar: naufragan 11 migrantes en Veracruz, 6 murieron

Una tragedia ocurrió en el mar; una lancha que trasladaba a once migrantes, naufragó en aguas del Golfo de México a la altura de Tonalá, municipio de Agua Dulce al sur del estado de Veracruz; seis ya fueron hallados sin vida, cuatro sobrevivieron y uno más permanece desaparecido.

De acuerdo al reporte de Protección Civil de Agua Dulce, Veracruz, fueron cuatro los migrantes que sobrevivieron entre ellos dos menores de edad; seis fallecieron; tres hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada y un niño de tres años, mientras uno más se reporta como desaparecido.

Esta mañana el oleaje arrojó el cadáver de tres migrantes más que ayer se trasladaban en grupo en una embarcación .

“Recibimos una llamada que una embarcación menor se había volcado y que estaban apareciendo las personas con vida ahorita del mar, venimos y si encontramos cuatro personas con vida, entre ellos un niño de 12 años”, indicó el director de Protección Civil de Agua Dulce, David Esparza.

Los sobrevivientes narraron que una ola golpeó la embarcación y todos cayeron al agua y como pudieron nadaron hasta llegar a la orilla, otros fueron auxiliados por pescadores de la zona.

“Gracias a Dios sí, le doy las gracias a él por haberme permitido sobrevivir más que todo, ya que mis otros compañeros, unos no lo lograron... Veníamos en la lancha y una ola nos dio vuelta, no sé nada más yo venía acostado”, recordó Francisco Castañeda, uno de los migrantes que sobrevivió.

Dieron a conocer que buscando el sueño americano, les ofrecieron ser trasladados por mar y decidieron pagar tras el desgaste de caminar entre las montañas.

“Uno por donde sea ilegal me entiende, no puede andar libremente no se puede y uno ve la manera…. Yo vengo caminando, por ratos de jalón, he venido un mes caminando... Uno busca la manera de pasar en algo”, recuerda Castañeda.

Orlin, tiene 12 años y sobrevivió, su mamá no

Entre los sobrevivientes se encuentra Orlin de 12 años, quien además del susto, le tocó el duro golpe de reconocer el cuerpo de su mamá, tendido sobre la playa de Veracruz.

Los sobrevivientes fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración, en tanto la Secretaría de Marina y la Fuerza Civil implementaron un operativo por aire y agua para poder localizar al migrante que continúa desaparecido.