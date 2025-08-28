“Ahorita vas a ver quién soy”: Captan ebrio a funcionario de la Comisaría de Guadalajara, Jalisco

Un funcionario de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara fue detenido durante la madrugada de este miércoles 27 de agosto, tras protagonizar un altercado con elementos de la Policía Vial por conducir ebrio en Jalisco.

El hombre, que aseguraba trabajar en la dependencia, aparentemente se pasó varios semáforos en rojo y circulaba a exceso de velocidad, pero la situación escaló tras agredir a los uniformados, lo que hizo que se viralizara en redes como el Lord “qué te importa, no me toques”.

VIDEO: Captan a funcionario agrediendo a policías en Guadalajara

De acuerdo con los reportes oficiales, todo comenzó en el cruce de Avenida Américas y Manuel Acuña, cuando agentes viales detectaron que el vehículo circulaba en zigzag.

Por ello, los oficiales le marcaron el alto, pero el conductor aceleró, lo que derivó en una persecución por varias avenidas de la ciudad.

Tras lograr detener al hombre, el sujeto se identificó como trabajador de la Comisaría de Guadalajara e intentó amedrentar a los agentes con frases como “ahorita vas a ver quién soy”, groserías y más palabras déspotas.

En el video difundido se puede ver como este servidor público exigía que no lo tocaran e incluso retó a los agentes para que llamaran a sus superiores, convencido de que su puesto lo protegería.

#VIRAL | Empleado administrativo de la Policía de Guadalajara es arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol; previo a su detención, confrontó a los agentes viales y los amenazó.



La Comisaría de Guadalajara refirió que ya se dio de baja a este sujeto. pic.twitter.com/mYKxe90wre — quiero tv (@quierotv_gdl) August 28, 2025

¿Qué dijo la Comisaría de Guadalajara por el video del funcionario?

Tras una serie de insultos, se le realizó la prueba de alcoholemia, que resultó positiva, por lo que fue remitido al Centro Único de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) y su vehículo enviado al corralón.

Horas después, la policía de Guadalajara emitió un comunicado en el que informó que ya inició un procedimiento administrativo para dar de baja al empleado involucrado.

“La Comisaría no permitirá este tipo de conductas que lastiman los valores de nuestra institución”, señaló la dependencia, destacando que no se tolerarán abusos ni intentos de influencias por parte de sus trabajadores.

Multas por conducir en estado de ebriedad en Guadalajara

¡Para que no se hagan los listos! De acuerdo con Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, si se detecta una concentración de alcohol entre 50 y 80 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, la multa va de 150 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Para este 2025, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que equivale a sanciones que oscilan entre 16 mil 900 y 22 mil pesos.

En caso de que la concentración de alcohol sea superior a 80 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, o más de 0.40 miligramos por litro de aire espirado, el conductor puede ser sujeto a un arresto administrativo que va de 12 a 36 horas, dependiendo del nivel de intoxicación detectado.