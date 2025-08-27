Una joven fue arrastrada por la corriente del agua y se detuvo hasta impactarse en la defensa de un camión, en la avenida Cruz Blanca y Buenavista, en Topilejo, alcaldía Tlalpan.

La mujer viajaba en una motocicleta. Con gran esfuerzo, vecinos y peatones se unieron para sacarla de debajo de la unidad. Paramédicos de protección civil le brindaron primeros auxilios.

Captan rescate de joven arrastrada por el agua en Tlalpan

Los hechos fueron grabados. En la imagen se puede apreciar el momento en que un hombre se acerca a la parte delantera de un camión blanco que se encontraba en la avenida.

Fue cuando más hombres se acercaron a ayudarlo para salvar a la mujer, quien estaba siendo empujada por la fuerza del agua, pero a la vez, se encontraba en la defensa de la unidad.

Tras varios segundos de esfuerzo, los vecinos lograron sacarla para ponerla a salvo. La joven es cargada a un punto más seguro, pero de acuerdo con el video, se ve inconsciente.

Lluvias en CDMX continuarán: ¿qué clima se espera?

La zona sur de la CDMX ha sido una de las más afectadas en las recientes semanas debido a la presencia de fuertes lluvias, las cuales provocaron afectaciones como inundaciones, encharcamientos y hasta caída de árboles.

Este miércoles en el Valle de México se espera que durante la mañana, haya cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas.

Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la ciudad de México y el Estado de México; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

