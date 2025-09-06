VIDEO: El momento exacto en que un motociclista es ‘tragado’ por un registro sin tapa en División del Norte

El momento exacto en que un motociclista es literalmente “tragado” por un registro sin tapa en plena Avenida División del Norte fue captado en video, desatando la indignación de los vecinos de la colonia San Diego Churubusco, en la alcaldía Coyoacán.

El conductor, identificado como Omar, sobrevivió de milagro, pero el incidente expuso una negligencia que, según los residentes, llevaba más de un mes sin ser atendida por las autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

Pese a los reportes previos de otros vehículos que habían caído en el mismo agujero, el lugar no se encontraba acordonado, lo que derivó en este nuevo accidente.

Video del motociclista que cae en registro sobre División del Norte, en Coyoacán

El video de una cámara de seguridad muestra cómo Omar circulaba por División del Norte, en el cruce con el Callejón Coroco. Al cambiarse de carril, su motocicleta pasa directamente sobre la oquedad y desaparece por completo en su interior, justo en frente de una cafetería.

Afortunadamente, el conductor solo resultó con golpes menores en una pierna y un brazo; sin embargo, su vehículo quedó totalmente sumergido. Gracias al apoyo de otros motociclistas y de elementos de seguridad, se necesitaron unas diez personas para poder sacar la unidad del hoyo.

¡Qué terror! Así están las calles de la Ciudad de México



Un motociclista sufrió una fuerte caída al no ver un registro abierto en la avenida División del Norte.



Vecinos de la colonia San Diego Churubusco denuncian que este registro lleva más de un mes sin ser reparado, y no es… pic.twitter.com/WcaBNqAH0h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 6, 2025

Aseguran que el registro de Coyoacán lleva un mes sin tapa

La indignación de los vecinos radica en que este incidente pudo haberse evitado. Aseguran que el registro llevaba más de un mes abierto y que lo reportaron en múltiples ocasiones, incluso desde un comercio cercano, pero nunca obtuvieron respuesta.

Este no fue el primer incidente en el mismo punto. Los residentes afirman que hace dos semanas un automóvil cayó en el mismo lugar, y apenas un día antes del accidente de Omar, otro vehículo también tuvo un percance con la misma oquedad. A pesar de estos antecedentes, las autoridades no habían acordonado la zona.

🚨🚧 ¡De no creerse!



Una motocicleta quedó tragada por completo en un enorme hoyo en la avenida División del Norte y Coroco, colonia San Diego Churubusco, en Coyoacán.



El conductor resultó milagrosamente ileso. #CDMX pic.twitter.com/cwOaPDBaii — Isidro Corro (@isidrocorro) September 6, 2025

Tras el siniestro de este sábado, las autoridades finalmente colocaron una señalización en el lugar: un solo cono de tráfico ("traficitambo"), una medida que los vecinos consideran insuficiente y peligrosa, especialmente durante la noche.