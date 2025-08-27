VIDEO | ¿Fue abuso policial? Vendedor de merengues en Metro de CDMX se aferra a no bajarse

Un vendedor de merengues que se encontraba dentro de un vagón del Metro de la Ciudad de México (CDMX) y policías se vieron involucrados en un altercado, del cual la mercancía del hombre acabó en el piso, pero ¿qué es lo que sabe sobre esta situación se llegó a las redes sociales a través de un video?

El momento fue grabado por alguien que iba a bordo del tren, esto en la estación Consulado de la Línea 5, pero ¿qué fue lo que ocurrió? La situación no fue bien tomada por algunos usuarios, quienes aseguraron que el hombre no estaba vendiendo su mercancía en el vagón.

¿Qué pasó en el Metro Consulado de la Línea 5 con el vendedor de merengues?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que oficiales de la Policía Auxiliar se acercaron a un vendedor de merengues para exhortarlo a retirarse del vagón donde realizaba la venta de sus productos, pero a decir de comentarios de testigos en el vagón, el hombre no estaba ofreciendo sus productos, como se escucha en el video.

En un comunicado, la institución informó que cuando oficiales adscritas a la Dirección General del SCT METRO de la Ciudad de México, le indicaron que sería trasladado ante el Juez Cívico, el hombre negó que estuviera ofreciendo la mercancía.

Respecto a un #video que circula en redes sociales sobre un altercado entre policías y un vendedor de merengues en la estación Consulado de la Línea 5 del #MetroCDMX, la @SSC_CDMX aclara que las uniformadas se acercaron al vendedor para pedirle se retirara del vagón, donde… pic.twitter.com/vTGKz9liKv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

Oficiales de CDMX fueron amenazadas por vendedor de merengues, dice SSC

La SSC de CDMX señaló que varios de los usuarios estaban comiendo parte de los merengues que el hombre traía, quien, dijo, se tornó agresivo y amenazó a las oficiales con agredirlas físicamente.

Al llegar a la siguiente estación, el hombre intentó bajarse del tren, y cuando las policías se lo impidieron, forcejeó con ellas, tiró la mercancía e incitó a los pasajeros a ayudarle, pero en la estación siguiente bajó del tren y salió corriendo de las instalaciones del Metro de la CDMX.

En tanto, los productos fueron trasladados al cubículo del Jefe de Estación. Los hechos fueron informados a la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar.

¿Qué dice la ley sobre vender dentro de los vagones del Metro de CDMX?

El Reglamento de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal señala en el Artículo 230, Fracción XIV, que se prohíbe a los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros ejercer el comercio ambulante, en las unidades, carros y/o vagones, andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras, zonas de acceso, salidas y zonas de distribución y zonas de acceso y salida de las estaciones en un polígono de 25 metros.