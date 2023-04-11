VIDEO: Así se vio la erupción del volcán Shiveluch en Rusia desde el espacio

Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, publicó un video de cómo se vio desde el espacio la erupción del volcán Shiveluch, ubicado en la península de Kamchatka, considerado uno de los más activos en el mundo.

En las imágenes se pudo ver una columna de humo negro que penetró la capa de nubes sobe el oriente de Rusia. También lanzó ceniza cubriendo de polvo volcánico gris a varias aldeas en el país, con hasta 8.5 centímetros de profundidad, la más profunda en 60 años.

El volcán Shiveluch entró en erupción en el extremo oriental de la península de Kamchatka el martes 11 de abril, lanzando una gran nube de ceniza hacia el cielo que cubrió las aldeas con montones de polvo volcánico gris.

⚡️This is what the gigantic ash emissions from Shiveluch volcano look like from space



Roscosmos satellites continue to monitor the situation in Kamchatka, where a volcano erupted last night. pic.twitter.com/6yHVrSgYY2 — Djole 🇷🇸 (@onlydjole) April 11, 2023

Según la Sucursal de Kamchatka del Estudio Geofísico de la Academia Rusa de Ciencias, Shiveluch arrojó una nube de ceniza sobre un área de 108 mil kilómetros cuadrados.

El Equipo de Respuesta a la Erupción Volcánica de Kamchatka (KVERT) emitió una alerta roja para la aviación, diciendo que "la actividad en curso podría afectar a los aviones internacionales y de bajo vuelo".

¿Dónde se encuentra el volcán Shiveluch?

El volcán Shiveluch se eleva dos mil 500 metros por encima del nivel del Océano Pacífico y se ubica en lo que se conoce como Cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas de subducción que recorre las costas del Pacífico desde Argentina y Alaska hasta Japón y Oceanía caracterizada por incluir algunas de las regiones de actividad sísmica y volcánica más importantes y activas del mundo.

Los funcionarios señalaron que una erupción masiva a distancia puede a veces causar cambios en la presión atmosférica, lo que podría cambiar los niveles de las mareas. Pero las autoridades dicen que no han observado ningún cambio de marea en la costa de Japón.

Shiveluch ha tenido unas 60 erupciones sustanciales en los últimos 10 mil años, la última importante en 2007.

