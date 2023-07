¿Se puede recuperar el dinero si te niegan la visa americana?

Todos los días decenas de personas son rechazadas en el trámite de su visaamericana aunque ya hayan pagado por el trámite; así que si tu deseas este documento y quieres saber qué pasará con tu dinero en caso de que te la nieguen aquí te lo decimos.

Aplicar para un permiso de turista en Estados Unidos no se basa solamente en presentar documentos, sino en convencer a la embajada de que no planeas quedarte en el país vecino. En algunos casos la documentación puede ayudar a establecer la intención del solicitante.

El funcionario consular considera la situación personal del solicitante, sus planes de viajes, fondos económicos, y lazos fuera de los Estados Unidos que asegurarán su salida luego de una visita temporal.

¿Qué pasa con el dinero si se niega la visa americana?

Antes de acudir a la cita, se debe realizar el pago, no obstante esto no asegura que te den el documento. Lamentablemente te pueden rechazar la visa americana y perder el dinero que pagaste, ya que éste no es reembolsable. Una pérdida económica de 185 dólares, equivalente a 3 mil 700 pesos mexicanos.

Las tarifas para la visa americana de turista se establecen según el costo real que implica proporcionar los servicios, y son decididas tras conducir un estudio del costo de estos servicios.

Todos los pagos de tarifas realizados a partir del 1 de Octubre de 2022 solo son válidos durante 365 días. (3/3) pic.twitter.com/jON9oVkJoT — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) July 25, 2023

Por lo que toda persona que solicita una visa americana en cualquier lugar del mundo debe abonar dicho pago que cubre los costos de adjudicación de su aplicación.

¿Qué hacer en caso de que me nieguen la visa de turista?

La embajada notifica al solicitante que suvisa americanafue rechazada y se le informó bajo qué ley se le rechazó, por lo que la persona podrá volver a solicitarla.

Por ejemplo, si el documento no se le otorgó bajo la sección 221(g), que quiere decir que el oficial consular no tuvo la información necesaria, el solicitante podrá pedir una nueva entrevista con los documentos que faltaron.

Además, contará con un año para presentar su información y que su solicitud sea procesada por la embajada estadounidense; pero si se pasa de ese tiempo, entonces tendrá que volver a pagar por la cita.

Cita y trámite de visa americana.



Primera vez y renovación. Fechas cercanas.



Visas para Estados Unidos.



Comienza ya tu trámite. No esperes a necesitarla y no tenerla. pic.twitter.com/f1jPcTidxF — Expertos en Visas (@ExpertosEnVisas) June 27, 2023

Si se rechazó la solicitud bajo las secciones 214(b), que quiere decir que no estableció su derecho al estatus de no inmigrante, obligatoriamente deberá presentar una nueva solicitud y realizar de nuevo el pago.

Finalmente, un rechazo bajo la sección 212(a)(9)(B)(i), que se da por haber permanecido en Estados Unidos después de la fecha de vencimiento de la autorización de permanencia en el país, el solicitante no será elegible para una visa durante 3 o 10 años.