¿Una versión más “chic”? Así puedes descargar WhatsApp Plus

En los últimos años, las aplicaciones de mensajería se han consolidado de manera abrumadora, al día de hoy puedes comunicarte con personas que viven al otro lado del mundo en cuestión de segundos, esto a través de WhatsApp, pero recientemente se dio a conoce la versión Plus, ¿cuáles son las diferencias?

Diferencias de WhatsApp Plus a WhatsApp

Es muy seguro que en los últimos días hayas escuchado o leído sobre la versión de WhatsApp Plus, pero ¿cuáles son sus diferencias a la normal?

De acuerdo con las personas que la han descargado, la versión Plus te permite personalizar el aspecto de la app hasta con 700 temas que están disponibles y al alcance de cualquier persona. Entre los aspectos que te permite realizar están:



Cambio de fondo

Modificar la fuente

Estilos de las listas de contacto

Color de texto

Otra de las alternativas que brinda la versión WhatsApp Plus es que permite editar la capacidad de los archivos, que pasen de 2 a 50 MB, así como modificar la duración de los estados, desde 7 minutos hasta 30 segundos. A esto le sumamos que ya permitirá desaparecer la etiqueta de reenvío e inclusive, al igual que en la versión normal, se podrá ocultar la última conexión.

¿Qué es WhatsApp Plus?

Si al leer todas las funciones que tiene WhatsApp Plus quedarte con el ojo cuadrado, es importante que, antes de descargarlo sepas que no es una versión oficial de la app de mensajería, por lo que expertos en sistemas advierten que puede existir el riesgo de hackeo en caso de no descargarlo correctamente, pues tus datos, como listas de contactos, historial de chat o archivos compartidos, quedan expuestos.

Actualmente, WhatsApp Plus no está disponible en la App Store de Apple, ni en la tienda de Android.

¿Cómo evitar ser hackeado en WhatsApp?

De acuerdo con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, recibir un mensaje de alerta en el que están avisando que la cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo, un hacker estará queriendo robar tu cuenta. En este momento, buscará obtener el código de seguridad para poder acceder.

También es posible que esta notificación se realice vía llamada automatizada procedente de Estados Unidos, la cual se puede quedar guardada en el buzón de voz si no contestas, por eso también es necesario proteger el buzón de voz del número celular, si es que está en uso.