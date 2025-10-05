¡Tragedia y caos en el Edomex! 16 heridos por choque de autobús en la México-Cuautla, a la altura de Tepetlixpa

Un aparatoso choque ocurrido la madrugada de este domingo en la carretera federal México–Cuautla dejó un saldo de 16 personas lesionadas, entre ellas cuatro de gravedad, luego de que un autobús de pasajeros de la línea Sur se impactara contra un tráiler de carga, provocando intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la vía a la altura de Tepetlixpa, Edomex.

¿Cómo ocurrió el aparatoso choque en la carretera México–Cuautla?

De acuedo con datos preliminares emitidos por las autoridades, el accidente se registró alrededor de las 05:50 horas, a la altura del kilómetro 41+500, en el poblado de San Miguel Nepantla en la región de los volcanes.

Los informes agregan que el autobús se dirigía hacia la Ciudad de México cuando el conductor, presuntamente, se quedó dormido al volante, impactando por alcance el contenedor del vehículo pesado.

La magnitud del choque generó destrozos en la parte frontal del autobús, lo que obligó a equipos de rescate de Tepetlixpa y Amecameca, así como a elementos de la Guardia Nacional Carreteras, Policía Estatal y personal de Caminos y Puentes Federales Capufe, a desplegar un operativo de emergencia para auxiliar a los heridos y restablecer el tránsito en la zona.

Cuerpos de emergencia atendieron a los heridos tras violento accidente en Tepetlixpa

Los paramédicos trasladaron a los pasajeros lesionados a hospitales cercanos, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Testimonios de algunos ocupantes refieren que el conductor había mostrado presunto cansancio minutos antes del siniestro, aunque dicha versión aún será verificada por las instancias competentes.

Esta mañana a las 5:50 horas, en la Carretera México–#Cuautla, kilómetro 41+500 perteneciente a la delegación de San Miguel Nepantla, Municipio de #Tepetlixpa, se accidentó un autobús de la línea Sur, dejando 16 personas lesionadas. pic.twitter.com/2waM6axtBc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2025

Durante más de una hora, la carretera México–Cuautla permaneció cerrada, provocando caos vehicular y largas filas de automóviles. Hacia las 07:30 horas, Capufe informó que la circulación se reabrió con reducción de carriles, pero recomendó extremar precauciones ante el riesgo de nuevos percances.

Autoridades de seguridad exhortaron a los conductores a evitar manejar con sueño o bajo cansancio, pues esta continúa siendo una de las principales causas de accidentes en carretera.