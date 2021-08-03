Alexa Moreno, de ser víctima de burlas a recibir halagos.

Estos Juegos Olímpicos están marcados no sólo por las hazañas deportivas sino por las historias de vida, y para México, una de las atletas que hizo historia en esta edición Tokio 2020 fue la gimnasta Alexa Moreno, quien estuvo a nada de conseguir un lugar en el podio.

Si bien vino a Alexa Moreno triunfando y conquistando corazones con el coraje y esfuerzo, pero detrás de la fama de la que ahora goza, hay toda una historia de superación, trabajo y esfuerzo.

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La gimnasta de Baja California ya hizo historia al clasificar a la final de la prueba de salto de caballo y aseguró que a comparación de Río 16, en esta edición se sentía totalmente preparada para participar en estos Juegos Olímpicos y así lo demostró, aunque y aunque no llegó la preciada medalla olímpica, se ha vuelto a consolidar como una de las atletas favoritas de los mexicanos.

¿Quién es Alexa Moreno?

Alexa Citlali Moreno Medina, es una atleta de 26 años originaria de Mexicali, Baja California, y actualmente es la máxima representante de México en la disciplina deportiva de Gimnasia.

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Empezó su vida deportiva a los tres años, cuando su mamá decidió meterla a clases de gimnasia para que aprendiera a tener una vida saludable y que gastara la energía que tenía.

Alexa Moreno tuvo una pausa en su carrera cuando era niña, sin embargo, nuevamente gracias a su mamá regresó para convertirse en una atleta de alto rendimiento que comenzó a destacar en cada una de sus competencias.

Gracias a su esfuerzo, trabajo, disciplina y dedicación, Alexa comenzó a destacar en las Olimpiadas Nacionales, donde destacó entre atletas de otros estados.

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En 2010, cuando Alexa Moreno tenía 15 años, debutó en una competencia internacional: el Campeonato de Gimnasia Pacific Rim donde consiguió la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo.

De ahí siguió compitiendo a nivel internacional: los Centroamericanos, donde obtuvo medalla de plata, el Mundial de Gimnasia Artística 2011 con séptimo lugar; las Copas Mundiales, etc.

En 2014, conoció al entrenador español Alfredo Hueto en la escuela de gimnasia olímpica Agimnasia Tijuana, quien la llevó a ser una de las 10 mejores gimnastas del mundo.

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Del bullying a hacer historia

Alexa Moreno asistió por primera vez a unos Juegos Olímpicos en Río 2016 en donde obtuvo el lugar 12 en el aparato de salto de caballo, pero su resultado fue opacado por el bullying que recibió en redes sociales.

Mexicanos aseguraban en redes sociales que Alexa Moreno no tenía cuerpo de una gimnasta profesional y la criticaban severamente por su complexión.

En diversas ocasiones Moreno ha hablado del ciberbullying que recibió, pues aseguró que nunca había llamado tanto la atención, y que fuera por su cuerpo, fue un golpe muy duro para ella, pese a ello, decidió hacer caso omiso del acoso y optó por concentrarse en su carrera deportiva.

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Desde entonces, se ha dedicado a callar bocas con su trabajo y este año logró estar en sus segundos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, donde ha competido contra grandes gimnastas internacionales como Simone Biles.

Alexa Moreno hizo historia el pasado domingo 25 de julio, al clasificar a la final de la prueba de salto de cabello, porque es la segunda mujer de México que llega a la final en la Gimnasia Artística.

