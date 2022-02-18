FOTOS | Anuel AA reacciona a video de Karol G y las redes explotan.

Las redes sociales explotaron después de que el cantante Anuel AA cometiera un “pequeño” error y dejara al descubierto que sigue muy de cerca a su exnovia Karol G.

Resulta que un día después de San Valentín el puertorriqueño entró a husmear el Instagram de la cantante colombiana y le dio un like a un video donde se puede ver a “La Bichota” al interior de un carro durante su paso por West Hollywood, California.

Pero más tardó en regalarle un corazón a su exnovia que en borrarlo, lo que generó un sinfín de reacciones tanto en los seguidores ella como en los de él.

Pese a que Anuel AA intentó “ocultar” su error, los seguidores de la expareja no dudaron en sacar una captura al like del cantante y lo compartieron en redes sociales, donde se ha llegado a decir que Yailin se encargó de desaparecer el “me gusta”.

Después de esta involuntaria reacción, los fans de ambas estrellas no pierden la esperanza de volver a verlos juntos ¿Se les hará?