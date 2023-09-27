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FOTOS | Anuel AA reacciona al video de Yailín con su hija y Tekashi 6ix9ine "Me dejó sin palabras"

El cantante no pudo evitar opinar sobre el video de su ex al lado de su pequeña hija y su nueva pareja sentimental. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Yailin con pezoneras rosas.jpg
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Yailin con cabello rosa.jpg
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Yailin posando en un auto.jpg
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Yailin con el cabello blanco y negro.jpg
Yailin y Anuel comprometidos.jpg
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Yailin enseñando de más.jpg
Yailin sensual.jpg
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