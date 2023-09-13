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FOTOS | Yailín y Anuel AA están oficialmente divorciados

Ambas partes llegaron a un acuerdo después de cinco meses de trámites. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Yailin con pezoneras rosas.jpg
Anuel AA (7).jpg
Yailin con cabello rosa.jpg
Anuel AA (16).jpg
Yailin posando en un auto.jpg
Anuel AA.jpg
Yailin con el cabello blanco y negro.jpg
Anuel AA (15).jpg
Yailin de rosa.jpg
Yailin y Anuel comprometidos.jpg
Yailin enseñando la lengua.jpg
Anuel AA (4).jpg
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Yailin enseñando de más.jpg
Yailin sensual.jpg
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