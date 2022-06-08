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FOTOS | ¿Bad Bunny y su novia Gabriela están esperando bebé?

Benito, mejor conocido como Bad Bunny y su novia Gabriela Berlingeri, ¿están esperando a su primer hijo? Te contamos.

Por: TV Azteca

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Bad Bunny con gorra.jpg
Bad Bunny en bata.jpg
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Bad Bunny lentes de corazón.jpg
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Gabriela bebiendo .jpg
Gabriela bikini amarillo.jpg
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Gabriela en la playa.jpg
Gabriela frente al espejo.jpg
Gabriela en lago .jpg
Gabriela selfie (2).jpg
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Gabriela traje de baño.jpg
Gabriela ventana.jpg
Gabriela y Benito.jpg
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