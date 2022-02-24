FOTOS | Belinda busca "sanar su alma" lejos de México.

En un nuevo capítulo de los ex Nodeli, ha empezado a correr como pólvora que la intérprete de “Utopía”, Belinda, está a semanas de cambiar de residencia con el fin de sanar su alma.

De acuerdo con la periodista Angélica Palacios Real, la cantante de música pop abandonará en unos días México para irse a vivir a Barcelona donde también buscará la oportunidad de trabajar.

“Está asumiendo las consecuencias de sus actos, seguirá trabajando. A partir del mes de marzo radicará de fijo en Barcelona, además de que va a trabajar en esta segunda temporada de la serie donde está y quiere concentrarse 100 por ciento en su carrera”, dijo la periodista.

Asimismo, señaló que su viaje le ayudará a sanar sus heridas: “Va a ver de qué manera, nuevamente (retoma su vida en solitario) para ver cuál es su rumbo y cómo ella ha soltado los sentimientos y cómo se ha sanado las heridas de muchas cosas: con su familia, la muerte de su abuela, la separación con Christian Nodal, el señalamiento público”.

Sobre las demandas que Belinda anunció que emprendería en contra de quien o quienes la están señalando malintencionadamente, la periodista señaló: “Tomará cartas en el asunto para demandar a las personas que la han difamado y que es por ese motivo que está verificando cómo va a actuar legal y psicológicamente”.

Mientras Belinda, según la comunicadora, está buscando sanar su alma lejos de México, su ex prometido, Christian Nodal, se mantiene muy ocupado promocionando por América Latina su más reciente entrega musical “Ya no somos, ni seremos”.