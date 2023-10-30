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FOTOS | Belinda posó con pañal, sonaja y chupón, ¡y es toda una sensación!

La cantante eligió un gran traje para Halloween y sus fans enloquecieron. Te contamos en fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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