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FOTOS | Britney Spears compartió un video que dejó al mundo atónito

El estado mental de la “Princesa del Pop” volvió a encender las alarmas. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Britney vestido blanco.jpg
Britney con carita de angel.jpg
Britney bikini print.jpg
Britney bikini rosa.jpg
Britney de negro (2).jpg
Britney con vestido rojo.jpg
Britney corona de flores.jpg
Britney dandole el sol.jpg
Britney de negro.jpg
Britney en bikini.jpg
Britney en shortsBritney.jpg
Britney en la alberca.jpg
Britney fleco de lado.jpg
Britney ombliguera.jpg
Britney primaveral.jpg
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