Christian Nodal reveló que estuvo un tiempo luchando contra sus demonios.

Christian Nodal sorprendió a todos sus seguidores al abrir su corazón y compartir un mensaje muy íntimo en el que contó cómo se siente luego de muchas especulaciones tanto de su vida personal como profesional, así como también explicar por qué se había ausentado.

“La vida cambia constantemente y nosotros junto con ella. A veces para mal, a veces para bien, pero juro que estoy dando lo mejor que puedo en esta vida”, inició el mensaje de Nodal en su perfil de Instagram.

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Nodal también reconoció sus actitudes y ofreció un perdón para todas y todos aquellos a los que les ha dado una actitud mala: “Una disculpa desde el corazón por cualquier actitud negativa”.

Además de los rumores de una ruptura con Belinda, Nodal también había estado metido en polémicas debido a sus presuntos conflictos con artistas como Lupillo Rivera y Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

El prometido de Belinda indicó que estaba buscando una estabilidad emocional y un descanso fuera de las cámaras: “Necesitaba este tiempo de descanso. Necesitaba esta estabilidad y paz mental que para algunos quitármela se volvió negocio o diversión.

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Por último Christian Nodal dio a conocer su nuevo proyecto: “Lo importante es que estoy listo para volver con todo. L@s amo, gracias por tanto. FORAJIDO VIENE EN CAMINO”.

Por otro lado, salió en defensa de su novia y se enfrentó a una persona que criticó a Belinda en Instagram.

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“Mientras estés con la flaca jamás tendrás paz ni estabilidad emocional. Terminarás siendo un objeto y un nombre más en una lista”, escribió un hater.

Nodal no tardó en contestarle contundentemente para defender a su amor: “Mientras bases tu criterio por medio de lo que la gente habla, lo que ves en las noticias y memes, terminarás siendo siempre un objeto. La “flaca” se llama Belinda y de corazón te deseo que Dios te mande una gran mujer para que sientas lo chingón que se siente tener un soporte, una compañera que da energía, amor, fuerza y paz. No es odio, solo te digo la realidad”.

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