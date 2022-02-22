FOTOS | ¡Christian Nodal ya se quitó uno de los tatuajes de Belinda!

La pareja que acaparó los titulares en medios de comunicación, Christian Nodal y Belinda, ¡terminaron hace algunas semanas! Y muchos se preguntaban, ¿qué va a pasar con los tatuajes? Y es que ambos, especialmente el cantante de regional mexicano, ¡se hizo varios tatuajes de la estrella pop, incluso en la cara!

Pero para sorpresa de todos, Christian Nodal no esperó nada, ¡y ya se tapó uno de los tatuajes más visibles, el de la cara! En el más reciente concierto del intérprete en San José de Costa Rica, se le vio con el tatuaje del rostro ya modificado.

Se trata del diseño que tenía al lado de la oreja derecha con la palabra “Beli”, en el que ahora se pueden apreciar símbolos de las cartas de póker en color negro.

¿Será que con este acto, Nodal estaría anunciando simbólicamente que no piensa dar marcha atrás y su ruptura con Belinda es definitiva? Te contamos más detalles en las fotografías.

