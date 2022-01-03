FOTOS | Un cocodrilo se comió a "Tacha", la perrita de Ariadne Díaz.

Para Ariadne Díaz y para muchas personas, un perrito no es solo una mascota, se convierte en parte de nuestra familia, en nuestro compañerito de aventuras y de vida... Así que si algo les pasa, lo sufrimos también.

La actriz Ariadne Díaz, siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy amorosa con su familia, a través de sus redes sociales nos muestra un poquito de la relación que tiene con su esposo, su pequeño hijo y con sus perritos que también ama. Le encanta pasar tiempo en familia y subirlo a sus redes sociales.

Sabíamos que tiene perritos pero que su consentida sin duda es “Tacha”. Fue su compañera de aventuras y compartía mucho de ella... Lamentablemente, Tacha falleció.

A través de sus redes sociales, Ariadne Díaz contó lo que le había pasado a su perrita, ¡una pesadilla! Pues todo paso en un segundo. ¡Un cocodrilo se la llevó y no salió del agua! Entérate de los detalles en las fotografías, checa la galería completa.