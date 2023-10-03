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FOTOS | Danna Paola se equivocó al cantar el Himno Nacional

Todo era miel sobre hojuelas respecto a la interpretación del Himno Nacional por parte de Danna Paola. ¡Pero tuvo un error y nadie lo notó! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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