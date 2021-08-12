Duggan, de Sobreviviente a Conquistadora, ¡formará parte de Exatlón México!

Porque el público lo pidió, nuestra querida Ximena Duggan, formará parte de la quinta temporada de Exatlón México en su versión Guardianes vs. Conquistadores. ¡Te contamos más detalles!

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Ximena Duggan formará parte de la quinta temporada de Exatlón México.

Luego del éxito de la cuarta temporada de Exatlón México, Titanes vs. Héroes, se especulaba sobre una quinta temporada y su fecha de estreno, los fans ya estaban impacientes por volver a sentir la adrenalina y emoción de los atletas mexicanos en los circuitos de las tierras y las playas de República Dominicana, ¡pero aún no se sabían más detalles!

Hace unos días, en las redes sociales del programa, se dieron a conocer a los atletas que formarán parte de esta quinta temporada del reality más exitosos de México, ¡y todos estamos muy emocionados! Pues vemos caras nuevas, atletas buenísimos que ya habían participado antes, ¡y una cara que reconocemos, pero jamás ha pasado un circuito! Sí, estamos hablando de Ximena Duggan.

Tiene 27 años, es tapatía, practica parkour, ama la vida saludable y además es baterista en una banda, ¡todo un estuche de monerías!

Recordemos que la influencer participó en la primera edición de Survivor México, ¡y estuvo a punto de llevarse el triunfo! Pero quedó en segundo lugar, quedando por debajo de Lalo Urbina. Luego de esa participación, Duggan demostro de qué estaba hecha, siempre fue la mujer más fuerte de la competencia y se vio muy ágil de mente, alma y cuerpo.

Desde la temporada pasada de Exatlón, sus fans la querían ver como refuerzo de los Héroes, ¡pero no se les hizo! Hasta hace un par de días que se compartieron fotografías de la grabación del promo, ¡nos enteramos que formaría parte del equipo azul, esta vez llamado de los Conquistadores!

Ya vimos su destreza, fuerza física y fortaleza mental, ¡y ahora practicando parkour, aún más! ¿Será una de las rivales a vencer dentro de la competencia? ¡Ya la veremos!

Recuerda, gran estreno de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores, lunes 16 de agosto 7:30 p.m. por Azteca UNO.

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