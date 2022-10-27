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FOTOS | Eduin Caz teme que sus hijos se avergüencen de él por su manera de beber.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se ha caracterizado por su carisma, ¡y por su manera de beber! Esto dijo sobre su familia.

Por: TV Azteca

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Eduin Billboard.jpg
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Eduin cantando .jpg
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Eduin sonriendo .jpg
Eduin subió de peso.jpg
Eduin y grupo firme .jpg
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