El tiempo que debes dejar de usar el teléfono al dormir

Muchos de nosotros tenemos el mal hábito de usar el teléfono pocos minutos antes de dormir, acción que nos puede perjudicar notablemente al momento de descansar, por lo que es importante dejar de hacerlo para que no tenga afectaciones en nuestra salud.

Es así que te explicaremos cuáles son sus consecuencias y el tiempo recomendado que debemos dejar de hacerlo antes de acostarnos. Descubre todos los datos que te traemos a continuación sobre el tema. No pierdas ningún dato.

¿Qué pasa si utilizo el celular antes de dormir?

Antes de hablar sobre el tiempo en que debemos de dejar de usar el teléfono antes de dormir, hay que entender las afectaciones que tiene en el cuerpo, logrando identificar las consecuencias que nos puede provocar.

La Secretaría de Salud, detalla que manejar el celular, al estar en la cama, puede provocar importantes alteraciones en el sueño. Esto se debe a que hay una disminución en la secreción de melatonina y aumenta los niveles de cortisol, causada por la luz de la pantalla. En palabras más sencillas, se disminuye la hormona que regula el sueño y aumenta la del estrés, impidiendo que tengamos un buen sueño.

Provocando que pasemos horas por la noche pegados a una pantalla, generando que tengamos insomnio y a la mañana siguiente tengamos esa sensación de cansancio, presentando dificultades para despertar, perjudicando nuestro desempeño en el trabajo o en la escuela.

¿Cuánto debo dejar el móvil antes de dormir?

Considerando la información anterior, es fundamental que los usuarios tengan mucho cuidado. Por lo que la Secretaría de Salud, recomienda que, para evitar afectaciones en nuestro descanso, optemos por dejar de usar el teléfono dos horas o mínimo 10 minutos antes de dormir.

De esta manera evitaremos que la hormona que regula el sueño disminuya, logrando un mejor descanso. Además de dejar de emplear el móvil con cierto tiempo de anticipación, también podemos implementar ciertas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro descanso: