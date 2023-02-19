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FOTOS | Resumen Duelo Eliminación de Exatlón All Star 19 febrero 2023.

Los atletas se enfrentaron a la tercera serie por supervivencia, donde Valery y Natali se fueron a duelo de eliminación junto a Black Belt en Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia la tercera serie por la Supervivencia en Exatlón All Star.jpg
2 Una mujer del equipo azul ya está instalada en el duelo de eliminación.jpg
3 Por parte de rojos también ya hay una mujer en el duelo.jpg
5 Marysol y Jazmín se enfrentan el el circuito de Parkour.jpg
4 David y Omar salen en la primera carrera y es Black Charro quien entrega el primer punto.jpg
7 Viene Koke contra Heliud.jpg
6 Rugby Girl descubre primero las losetas con símbolos y gana.jpg
9 Salen con potencia de piernas Evelyn y Nataly.jpg
8 El Hechicero del Aire lo hace mejor en línea de tiro y es primer punto azul.jpg
10 Con gran técnica de tiro Sniper se lleva el punto.jpg
12 Pato tira y gana descubriendo las cuatro estrellas tras las losetas.jpg
11 La pista se encuentra ardiendo con el duelo de supervivencia.jpg
13 En el siguiente duelo Black Belt le gana a Natali entregando el cuarto punto rojo.jpg
14 Dragon Rojo suelta tira y le gana a Keno.jpg
15 Terminator sale con todo a la pista.jpg
16 Lino y su equipo celebran su punto contra Andrés.jpg
17 Josué repite carrera contra Koke en Exatlón All Star y gana en el segundo intento.jpg
18 Sale Fogel a darle vida a su equipo.jpg
19 Pero es Heliud quien entrega el último y décimo punto y rojo ganan la Supervivencia.jpg
20 Salen primero al duelo de eliminación Valery y Natali con 3 vidas cada una.jpg
22 Natali sale con toda la energía para permanecer en Exatlón All Star.jpg
21 Valeria se enfrentará a la azul que pierda el primer enfrentamiento.jpg
23 Valery viene con toda la garra para quedarse en la competencia.jpg
24 Touchdown Valery tiene mejor puntería en línea de tiro.jpg
25 A Natali se le complica tirar los tótems y pierde sus 3 vidas contra Valery.jpg
26 Valery se salva y Natali debe enfrentarse contra Valeria.jpg
27 La atleta azul lo deja todo en la competencia.jpg
28 Black Belt es quien logra vencer finalmente a su rival y quedarse en la competencia.jpg
29 Natali tristemente se despide de sus compañeros.jpg
30 Así es como dijo adiós Natali Brito a Exatlón All Star.jpg
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1 Inicia la tercera serie por la Supervivencia en Exatlón All Star.jpg
2 Una mujer del equipo azul ya está instalada en el duelo de eliminación.jpg
3 Por parte de rojos también ya hay una mujer en el duelo.jpg
5 Marysol y Jazmín se enfrentan el el circuito de Parkour.jpg
4 David y Omar salen en la primera carrera y es Black Charro quien entrega el primer punto.jpg
7 Viene Koke contra Heliud.jpg
6 Rugby Girl descubre primero las losetas con símbolos y gana.jpg
9 Salen con potencia de piernas Evelyn y Nataly.jpg
8 El Hechicero del Aire lo hace mejor en línea de tiro y es primer punto azul.jpg
10 Con gran técnica de tiro Sniper se lleva el punto.jpg
12 Pato tira y gana descubriendo las cuatro estrellas tras las losetas.jpg
11 La pista se encuentra ardiendo con el duelo de supervivencia.jpg
13 En el siguiente duelo Black Belt le gana a Natali entregando el cuarto punto rojo.jpg
14 Dragon Rojo suelta tira y le gana a Keno.jpg
15 Terminator sale con todo a la pista.jpg
16 Lino y su equipo celebran su punto contra Andrés.jpg
17 Josué repite carrera contra Koke en Exatlón All Star y gana en el segundo intento.jpg
18 Sale Fogel a darle vida a su equipo.jpg
19 Pero es Heliud quien entrega el último y décimo punto y rojo ganan la Supervivencia.jpg
20 Salen primero al duelo de eliminación Valery y Natali con 3 vidas cada una.jpg
22 Natali sale con toda la energía para permanecer en Exatlón All Star.jpg
21 Valeria se enfrentará a la azul que pierda el primer enfrentamiento.jpg
23 Valery viene con toda la garra para quedarse en la competencia.jpg
24 Touchdown Valery tiene mejor puntería en línea de tiro.jpg
25 A Natali se le complica tirar los tótems y pierde sus 3 vidas contra Valery.jpg
26 Valery se salva y Natali debe enfrentarse contra Valeria.jpg
27 La atleta azul lo deja todo en la competencia.jpg
28 Black Belt es quien logra vencer finalmente a su rival y quedarse en la competencia.jpg
29 Natali tristemente se despide de sus compañeros.jpg
30 Así es como dijo adiós Natali Brito a Exatlón All Star.jpg
1 Inicia la tercera serie por la Supervivencia en Exatlón All Star.jpg
2 Una mujer del equipo azul ya está instalada en el duelo de eliminación.jpg
3 Por parte de rojos también ya hay una mujer en el duelo.jpg
5 Marysol y Jazmín se enfrentan el el circuito de Parkour.jpg
4 David y Omar salen en la primera carrera y es Black Charro quien entrega el primer punto.jpg
7 Viene Koke contra Heliud.jpg
6 Rugby Girl descubre primero las losetas con símbolos y gana.jpg
9 Salen con potencia de piernas Evelyn y Nataly.jpg
8 El Hechicero del Aire lo hace mejor en línea de tiro y es primer punto azul.jpg
10 Con gran técnica de tiro Sniper se lleva el punto.jpg
12 Pato tira y gana descubriendo las cuatro estrellas tras las losetas.jpg
11 La pista se encuentra ardiendo con el duelo de supervivencia.jpg
13 En el siguiente duelo Black Belt le gana a Natali entregando el cuarto punto rojo.jpg
14 Dragon Rojo suelta tira y le gana a Keno.jpg
15 Terminator sale con todo a la pista.jpg
16 Lino y su equipo celebran su punto contra Andrés.jpg
17 Josué repite carrera contra Koke en Exatlón All Star y gana en el segundo intento.jpg
18 Sale Fogel a darle vida a su equipo.jpg
19 Pero es Heliud quien entrega el último y décimo punto y rojo ganan la Supervivencia.jpg
20 Salen primero al duelo de eliminación Valery y Natali con 3 vidas cada una.jpg
22 Natali sale con toda la energía para permanecer en Exatlón All Star.jpg
21 Valeria se enfrentará a la azul que pierda el primer enfrentamiento.jpg
23 Valery viene con toda la garra para quedarse en la competencia.jpg
24 Touchdown Valery tiene mejor puntería en línea de tiro.jpg
25 A Natali se le complica tirar los tótems y pierde sus 3 vidas contra Valery.jpg
26 Valery se salva y Natali debe enfrentarse contra Valeria.jpg
27 La atleta azul lo deja todo en la competencia.jpg
28 Black Belt es quien logra vencer finalmente a su rival y quedarse en la competencia.jpg
29 Natali tristemente se despide de sus compañeros.jpg
30 Así es como dijo adiós Natali Brito a Exatlón All Star.jpg

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