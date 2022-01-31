FOTOS | Esta es la lista completa de atletas que verás en Exatlón All Star.

Esta noche comenzará la aventura más épica de la televisión mexicana, Exatlón All Star. Algo que sin duda vas a disfrutar mucho, pues participará lo mejor de lo mejor de las cinco temporadas pasadas, ¡campeones, subcampeonesy terceros lugares!

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Además, es importante resaltar que estarán en igualdad de condiciones, pues en comparación con otras temporadas, solo habrá un campeón, ¡no existirá la final varonil y la final femenil! Solo se jugará una final, ya sea mixta o de un solo género... Así que será una competencia nunca antes vista.

¿Cuál es la lista completa de atletas que estarán luchando por el trofeo más importante al momento? Aquí te la compartimos.

PRIMERA TEMPORADA:

- Ana Lago: segundo lugar femenil.

- Macky González: primer lugar femenil y segundo en la competencia.

- Ernesto Cázares: campeón de la primera temporada.

SEGUNDA TEMPORADA:

- Evelyn Guijarro: subcampeona, segundo lugar femenil.

- Aristeo Cázares: campeón varonil.

TERCERA TEMPORADA:

- Heber Gallegos: subcampeón, segundo lugar varonil.

- Heliud Pulido: campeón varonil.

- Mati Álvarez: campeona femenil.

CUARTA TEMPORADA:

- Javi Márquez: subcampeón, segundo lugar varonil

- Patricio Araujo: campeón varonil.

QUINTA TEMPORADA:

- Nataly Gutiérrez: tercer lugar femenil.

- Ximena Duggan: cuarto lugar femenil.

- Zudikey Rodríguez: sumbcampeona, segundo lugar femenil.

- Sol Cortés: campeona femenil.

- Koke Guerrero: campeón varonil.

- David Juárez “Bestia": subcampeón, segundo lugar varonil.

¿Se sumará alguien más? ¿Será la misma dinámica de juegos? ¿Serán circuitos diferentes? ¿Habrá fortaleza y cabaña? ¡Estamos por saberlo!

No te puedes perder una competencia nunca antes vista en televisión mexicana, Exatlón All Star, gran estreno ESTA NOCHE 7:30 p.m. por Azteca UNO.

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