FOTOS: Recorridos llenos de emoción y vibrante competencia en Exatlón.

Guardianes se reunieron en las afueras del Campamento para comentar que Macky González ha destacado por querer protagonismo durante la ceremonia al anunciar que en una ocasión se encontró con Antonio González en un evento musical con un atuendo y actitud sumamente diferente.

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Ximena Duggan reveló ante cámaras que las pistas del Exatlón le encantan por la emoción y adrenalina sin embargo confesó que ha intentado mejorar en su puntería para el final de cada circuito. Sus compañeras del equipo azul expresaron que siempre le brindarán apoyo.

El equipo de Guardianes disfrutó de su recompensa, la fiesta fosforescente exclusiva del Exatlón. Atletas rojos se relajaron y llenaron de pintura las paredes así como sus prendas blancas en las que resaltó la pintura fosforescente.

Doble premio en competencia del Exatlón.

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Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para disputar La Fortaleza y la conexión del Exatlón en la que cada integrante del equipo podrá elegir a una persona de su preferencia para realizar una videollamada.

El nuevo Circuito Dorado del Exatlón fue testigo de una reñida competencia entre rojos y azules en la que finalmente el equipo azul logró conseguir el triunfo absoluto con cinco puntos por delante en el marcador final.

Leyenda azul en las tierras del Exatlón.

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Guardianes y Conquistadores se reunieron con Antonio Rosique en el Circuito Del Fin Del Mundo para disputar el inicio de la serie por La Supervivencia del Exatlón donde el primer equipo en perder deberá mandar a una mujer al duelo de eliminación.

Conquistadores mantiene su buena racha de victorias y toma la delantera en la competencia. Guardianes redobla esfuerzos para evitar la derrota en la primera fase de La Supervivencia. Finalmente el equipo azul resultó victorioso con una arrasador marcador con seis puntos de ventaja.

Antonio Rosique anunció que al menos una mujer roja asistirá al duelo de eliminación del Exatlón y reveló que Yusef Farah se une a las filas del equipo azul de Conquistadores como refuerzo pues cuando fue llamado para iniciar la primera semana resultó positivo a Covid.

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