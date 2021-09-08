FOTOS: Salvaje Batalla Colosal en la arena del Exaball de Exatlón.

El equipo de Guardianes regresó al Campamento del Exatlón con los ánimos en alto tras haber ganado el Duelo De Los Enigmas y eligieron la segunda estrella que contenía una noche de sushi con un chef profesional.

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Macky González le preguntó a sus compañeros de Conquistadores sobre cómo se sentían con la noticia de que inicia la temporada de Exaball. David Juárez “La Bestia” propone que manejen pases y estrategia.

¿Quién gana en el Exaball del Exatlón?

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para disputar otra edición de La Ruta De Los Campeones del Exatlón, sin embargo ahora inician la temporada del Exaball, un clásico duelo cuerpo a cuerpo por anotar cinco canastas.

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Después de una reñida batalla por equipos, finalmente el equipo de Guardianes derrotó por completo a Conquistadores con la última anotación de Marcela Pérez y todos los integrantes del equipo rojo obtuvieron una insignia más en el tablero de La Ruta De Los Campeones.

Marcela recibió la primera pulsera de MVP por su eficiencia y dedicación en la arena del Exaball. Marysol Cortés advirtió a sus compañeros que deben cambiar la estrategia para las futuras batallas en la arena del Exaball.

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Guardianes y Conquistadores se reunieron en la playa del Exatlón, Antonio Rosique les dio la bienvenida al nuevo Circuito Marino para disputarse un misterioso premio en La Batalla Colosal del Exatlón.

¿Cuál equipo ganó la Batalla Colosal del Exatlón?

El equipo de Conquistadores no permitió que Guardianes tomara ventaja en el marcador y ambos equipos protagonizaron una aguerrida batalla en la playa del Exatlón. El equipo rojo poco a poco comenzó a tomar la delantera.

Después de una ardua batalla en los mares del Exatlón, finalmente Guardianes consiguió el triunfo absoluto y la recompensa misteriosa consistió en: un paseo en paracaídas fuera del Campamento del Exatlón.

