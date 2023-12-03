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FOTOS | Giros cardíacos en la Supervivencia II de Exatlón México

El enfrentamiento por la segunda serie por la supervivencia se puso emocionante y terminó con un duelo de eliminación cardíaco en Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 La segunda batalla por la permanencia inicia en Exatlón México.jpg
2 Al segundo enfrentamiento sale Sky Four.jpg
3 Paulette no se queda atrás en la línea de tiro.jpg
4 Andrea celebra el primer punto para los azules.jpg
5 El tres veces olímpico está en la pista.jpg
6 La Bestia tiene buenos lanzamientos y es punto celeste.jpg
7 A Lili se le complica conectar con los cubos.jpg
8 Se lleva el punto Dynamom y el marcador se empata dos a dos.jpg
9 Big Papi sale con todo al circuito pero pierde contra Heliud.jpg
10 Macky y Diana se enfrentan y el punto es a favor para los azules.jpg
11 La serie termina a favor de los azules y Heliud trata de subir el marcador de los rojos.jpg
12 Veloci entrega el punto de la victoria y azules ganan la segunda supervivencia de Exatlón México.jpg
13 Para la tercera serie Pato sale al primer duelo.jpg
14 Jawy encesta el primer balón y toma la ventaja.jpg
15 Pero es Pato quien le da la vuelta y lo gana Capitán.jpg
16 Mati tira excelente y vence a Andrea.jpg
17 Esta vez Black Panther vence a Andrés y los rojos ganan la tercera supervivencia.jpg
18 Para el duelo de eliminación tendrán que ir Javi Cortés y Jawy Méndez.jpg
19 Por parte del equipo rojo, Diego irá a pelear por su lugar.jpg
20 Jawy sale con todo para quedarse en Exatlón México.jpg
21 Javi rompe las losetas y mantiene sus tres vidas.jpg
22 Javi se salva y Jawy tendrá que enfrentarse con Diego en el duelo definitivo.jpg
23 Los atletas cuentan con 4 vidas. Diego empieza a calibrar el tiro.jpg
24 Jawy entiende mejor el tiro y gana la primer carrera.jpg
25 Diego realiza un buen reccorrido en Exatlón City y gana su primera carrera.jpg
26 El duelo de eliminación se pone cardíaco pues ambos quedan con una vida cada uno.jpg
27 Es momento de darlo todo para permancer en la competencia. ¿Jawy o Diego.jpg
28 Finalmente Diego es quien pierde el enfrentamiento y se despide de la aventura.jpg
29 Diego se despide de su equipo y espera reencontrarse con Mati cuando acabe el reality.jpg
30 Diego Balleza es eliminado de Exatlón México, ¡gracias por tu esfuerzo!.jpg
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1 La segunda batalla por la permanencia inicia en Exatlón México.jpg
2 Al segundo enfrentamiento sale Sky Four.jpg
3 Paulette no se queda atrás en la línea de tiro.jpg
4 Andrea celebra el primer punto para los azules.jpg
5 El tres veces olímpico está en la pista.jpg
6 La Bestia tiene buenos lanzamientos y es punto celeste.jpg
7 A Lili se le complica conectar con los cubos.jpg
8 Se lleva el punto Dynamom y el marcador se empata dos a dos.jpg
9 Big Papi sale con todo al circuito pero pierde contra Heliud.jpg
10 Macky y Diana se enfrentan y el punto es a favor para los azules.jpg
11 La serie termina a favor de los azules y Heliud trata de subir el marcador de los rojos.jpg
12 Veloci entrega el punto de la victoria y azules ganan la segunda supervivencia de Exatlón México.jpg
13 Para la tercera serie Pato sale al primer duelo.jpg
14 Jawy encesta el primer balón y toma la ventaja.jpg
15 Pero es Pato quien le da la vuelta y lo gana Capitán.jpg
16 Mati tira excelente y vence a Andrea.jpg
17 Esta vez Black Panther vence a Andrés y los rojos ganan la tercera supervivencia.jpg
18 Para el duelo de eliminación tendrán que ir Javi Cortés y Jawy Méndez.jpg
19 Por parte del equipo rojo, Diego irá a pelear por su lugar.jpg
20 Jawy sale con todo para quedarse en Exatlón México.jpg
21 Javi rompe las losetas y mantiene sus tres vidas.jpg
22 Javi se salva y Jawy tendrá que enfrentarse con Diego en el duelo definitivo.jpg
23 Los atletas cuentan con 4 vidas. Diego empieza a calibrar el tiro.jpg
24 Jawy entiende mejor el tiro y gana la primer carrera.jpg
25 Diego realiza un buen reccorrido en Exatlón City y gana su primera carrera.jpg
26 El duelo de eliminación se pone cardíaco pues ambos quedan con una vida cada uno.jpg
27 Es momento de darlo todo para permancer en la competencia. ¿Jawy o Diego.jpg
28 Finalmente Diego es quien pierde el enfrentamiento y se despide de la aventura.jpg
29 Diego se despide de su equipo y espera reencontrarse con Mati cuando acabe el reality.jpg
30 Diego Balleza es eliminado de Exatlón México, ¡gracias por tu esfuerzo!.jpg
1 La segunda batalla por la permanencia inicia en Exatlón México.jpg
2 Al segundo enfrentamiento sale Sky Four.jpg
3 Paulette no se queda atrás en la línea de tiro.jpg
4 Andrea celebra el primer punto para los azules.jpg
5 El tres veces olímpico está en la pista.jpg
6 La Bestia tiene buenos lanzamientos y es punto celeste.jpg
7 A Lili se le complica conectar con los cubos.jpg
8 Se lleva el punto Dynamom y el marcador se empata dos a dos.jpg
9 Big Papi sale con todo al circuito pero pierde contra Heliud.jpg
10 Macky y Diana se enfrentan y el punto es a favor para los azules.jpg
11 La serie termina a favor de los azules y Heliud trata de subir el marcador de los rojos.jpg
12 Veloci entrega el punto de la victoria y azules ganan la segunda supervivencia de Exatlón México.jpg
13 Para la tercera serie Pato sale al primer duelo.jpg
14 Jawy encesta el primer balón y toma la ventaja.jpg
15 Pero es Pato quien le da la vuelta y lo gana Capitán.jpg
16 Mati tira excelente y vence a Andrea.jpg
17 Esta vez Black Panther vence a Andrés y los rojos ganan la tercera supervivencia.jpg
18 Para el duelo de eliminación tendrán que ir Javi Cortés y Jawy Méndez.jpg
19 Por parte del equipo rojo, Diego irá a pelear por su lugar.jpg
20 Jawy sale con todo para quedarse en Exatlón México.jpg
21 Javi rompe las losetas y mantiene sus tres vidas.jpg
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23 Los atletas cuentan con 4 vidas. Diego empieza a calibrar el tiro.jpg
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25 Diego realiza un buen reccorrido en Exatlón City y gana su primera carrera.jpg
26 El duelo de eliminación se pone cardíaco pues ambos quedan con una vida cada uno.jpg
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