Noticias
No lo creerás: así lucen actualmente los actores de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, ¿los recuerdas?

Así lucen hoy sus protagonistas: actores, proyectos y caminos sorprendentes.

Famosos
Crédito: YouTube
El Manual de Supervivencia Escolar de Ned
Tylor Chase El Manual de Supervivencia Escolar de Ned antes y después
Tylor Chase El Manual de Supervivencia Escolar de Ned antes y después
Instagram/soggywaffles.ww
El Manual de Supervivencia Escolar de Ned
Ned Bigby fue interpretado por Devon Werkheiser en El Manual de supervivencia escolar de Ned
Ned Bigby fue interpretado por Devon Werkheiser en “Manual de supervivencia escolar de Ned” “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”
Instagram/tylerjnewman
El Manual de Supervivencia Escolar de Ned
Daniel Curtis Lee (Cookie) El Manual de Supervivencia Escolar de Ned
Daniel Curtis Lee (Cookie) El Manual de Supervivencia Escolar de Ned
Instagram/danielcurtislee
El Manual de Superviviencia Escolar de Ned
Lindsey Shaw fue Jennifer “Moze” Mosely de El Manual de Superviviencia Escolar de Ned
Lindsey Shaw fue Jennifer “Moze” Mosely de El Manual de Superviviencia Escolar de Ned
Instagram/lindseyshaw
El Manual de Supervivencia Escolar de Ned
Los protagonistas de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned ahora tienen un podcast
Los protagonistas de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned ahora tienen un podcast
Instagram/Ned’s Declassified Podcast

Tylor Chase, quien interpretaba a Martin Qwerly en El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, ha sido visto recientemente en situación de calle, generando preocupación entre sus fans. Pero él no es el único del elenco con una historia vigente: Devon Werkheiser, Lindsey Shaw, Christian Serratos y los demás han seguido carreras muy diferentes, cada uno con logros, tropiezos y nuevas pasiones.

¿Qué pasó con Tylor Chase, el “Martin” de Ned?

Tylor Chase, nacido el 6 de septiembre de 1989, saltó a la fama por su papel de Martin Qwerly en la serie. En los últimos meses, se difundieron fotos y videos que lo ubican en situación de calle, lo que encendió alertas entre seguidores.

Se abrió una campaña en GoFundMe para apoyarlo con vivienda, alimentación y recursos básicos. Sin embargo, no hay registros públicos recientes de nuevos trabajos de actuación o cine para él.

El Manual de Supervivencia Escolar de Ned
Instragram/soggywaffles.ww
Tylor Chase, de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, reportan que el actor ahora vive en la calle

Antes de eso, su filmografía incluye apariciones en ‘Everybody Hates Chris’ y en la película ‘Good Time Max’.

Devon Werkheiser (Ned Bigby): del colegio al podcast y la música

Devon Werkheiser, el protagonista, ha estado activo en el mundo del entretenimiento.

  • En 2023 lanzó el podcast Growing Up with Devon, donde entrevista a otros actores, reflexiona sobre la vida adulta y comparte anécdotas.
  • Junto con Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, también conduce Ned’s Declassified Podcast Survival Guide, una serie de reencuentros y memorias de la serie.
  • En música, ha lanzado EPs como Chapter One y en 2023 se transformó en Good/Vlly, explorando sonidos electrónicos nuevos.

Aunque ya no es una figura visible en series dramáticas populares, mantiene presencia entre fans nostálgicos.

Lindsey Shaw (Moze): papel en pantalla, lucha personal y sobriedad

Lindsey Shaw fue Jennifer “Moze” Mosely en la serie original.

  • Tras Ned, participó en series como Pretty Little Liars, 10 Things I Hate About You y otras producciones adolescentes.
  • En su camino personal, Shaw lidió con problemas de adicción y habló abiertamente sobre su proceso de sobriedad en varios episodios del podcast con sus excolegas.
  • Ella misma ha comentado que, aunque su carrera jamás alcanzó los picos que tenía antes, encontró más paz en su vida cotidiana y en aceptar donde está ahora.

¿Qué ocurrió con Christian Serratos (Suzie Crabgrass) y otros miembros del elenco de Ned?

Christian Serratos

  • Serratos logró consolidarse en Hollywood: participó en The Walking Dead como Rosita Espinosa, tuvo papeles en American Horror Story y fue la protagonista en Selena: la serie.
  • Su carrera tiene un fuerte impulso comparado con otros miembros del reparto.

Daniel Curtis Lee (Cookie)

  • Lee protagonizó Zeke and Luther tras su paso por Ned, y ha hecho apariciones en otras series.
  • Además, es coanfitrión del podcast de reencuentro con Werkheiser y Shaw.

Kyle Swann (Billy Loomer)

  • Abandonó casi por completo la actuación. Estudió biología marina y ha colaborado en documentales de naturaleza.

Daran Norris (Gordy)

  • Ha tenido una trayectoria prolífica en el doblaje/voz: The Fairly OddParents, entre otros proyectos, siguen presentes en su carrera.

Lo que comenzó como una comedia adolescente se convirtió en un punto de inflexión para quienes vivieron ese mundo en su adolescencia. Algunos actores siguieron brillando en la pantalla; otros prefirieron reinventarse fuera del ojo público.

Y en un caso reciente, la situación de Tylor Chase abre el debate sobre el apoyo que merece el talento que alguna vez fue querido por millones.

