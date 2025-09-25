¡No se guardó nada! Estas fueron las palabras de la hermana de B-King

Las reacciones tras el fallecimiento de B-King y el DJ Regio Clown siguen causando eco alrededor de las figuras colombianas y sus familiares. En ese sentido, ahora fue la hermana del reggaetonero quien por fin emitió declaraciones directas. Por ello, muchos se sorprendieron de la calma con la que habló y esto provocado por una aparición del cantante del género urbano.

Te puede interesar - ¿A quién verían B-King y Regio Clown el día de su desaparición?

Te puede interesar - ¿Cuál fue el audio mandado por B-King previo a su muerte?

¿Cuáles fueron las palabras de la hermana de B-King?

La hermana del cantante fue una de las personas más activas desde el momento en el que se concretó la desaparición de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera. Se indica que Stefanía Agudelo tenía una excelente relación con su fallecido hermano. Todo el tiempo estuvo compartiendo en boletín de desaparición y hoy se abrió con los medios de comunicación al declarar lo siguiente.

Según lo dicho por Stefanía, este mensaje le llegó a su mamá vía el propio Bayron: “Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mucho necesita mucho amor”.

¿Hay nueva información del caso de B-King?

Al momento no se ha revelado mayor información. En un principio el caso parecía una situación aislada, sin embargo con el paso de las horas la investigación tomó otro rumbo. Según algunas filtraciones, Bayron Sánchez y Regio Clown vieron a una persona que tendría relación con personas allegadas a la delincuencia organizada. Por ello, terminaron asesinados y con un mensaje de parte de una familia criminal.

Por el momento todo eso son líneas de investigación que se filtraron de algunos periodistas expertos en la nota roja. Sin embargo, las familias se encuentran en su duelo y buscando sanar en momentos tan complicados. Esto también lo compartió Stefanía Agudelo: “Nada nos lo podrá devolver físicamente pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitudes, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”.