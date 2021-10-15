FOTOS: Aleida N´úñez es una actriz y conductora llena de sensualidad.

Aleida Núñez es una de las actrices y modelos más reconocidas de nuestro país. Gracias a su gran talento y sensualidad, roba miradas a todos los lugares a los que llega. Te contaremos todo lo que no sabías de ella en esta galería que preparamos para ti.

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¿QUIÉN ES ALEIDA NÚÑEZ?

Aleida Núñez es una actriz, cantante, modelo y conductora de la televisión en México. Comenzó su carrera en distintos certámenes de belleza a lo largo de toda la República Mexicana, pero fue en la década de los años 90 cuando decidió dar el salto a la televisión. Comenzó su carrera como conductora en las pantallas de León, Guanajuato. Algunos años después quiso comenzar con una carrera en la actuación y llegó a la Ciudad de México para comenzar sus estudios en una de las escuelas más reconocidas de nuestor país.

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CERTÁMENES DE BELLEZA, TELEVISIÓN Y LA MÚSICA.

Después de haber tenido una carrera en las pasarelas y en los escenarios de los concursos de belleza, Aleida Núñez dio el salto a la televisión como conductora y tiempo después decidió ingresar a una de las escuelas de actuación más importantes de México. Estando ahí, muchos productores se dieron cuenta de su talento y potencial para la actuación y Aleida comenzó a participar en algunas de las telenovelas más famosas de la televisión mexicana. Además, Aleida Núñez no ha sido ajena a la música. Ella ha tenido un paso por los escenarios de la música ranchera y hasta las baladas, presentándose en diferentes partes de México.

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SUS EMPRENDIMIENTOS.

Además de la actuación, de la conducción en TV y de su trabajo como cantante, Aleida Núñez también cuenta con su propia marca de ropa, la cuál ha sido muy bien aceptada por el público y ha podido atrapar la atención de todos gracias a sus técnicas de venta y de mercadotecnia. Además, ella ha posado para distintas revistas en nuestro país, y cada aparición que Aleida ha tenido, se ha vuelto todo un éxito de ventas en México.