FOTOS: Aida Cuevas y la campaña para mantener vivas las tradiciones.

Aida Cuevas estuvo con nosotros para contarnos más de su participación en un nuevo proyecto que está comenzando con TV Azteca para mantener vivas las tradiciones de nuestro país y con una festividad muy importante que es el “Día de Muertos”.

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Aida pudo contarnos la manera en la que fue contactada por la televisora para que pudiera ser la imagen de esta nueva campaña y cuál será su papel en este proyecto que servirá para que la tradición del “Día de Muertos” pueda mantenerse vigente en los tiempos modernos.

Además, pudo contarnos las maneras en las que todas las imágenes que se seleccionaron para esta camapaña tienen un significado muy especial para todo lo que quieren representar.

Aida Cuevas también nos contó un poco de su vida personal y las dolorosas pérdidas que ha tenido que afrontar y saber superarlas.

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¿QUIÉN ES AIDA CUEVAS?

Aida Cuevas es una de las artistas más importantes en nuestro país. Ella se ha vuelto en un ícono dentro de la música regional mexicana y su trayectoria ha sido todo un viaje de éxitos a lo largo de los años. Gracias a su gran desempeño sobre los escenarios de México y todo el mundo, Aida Cuevas ha recibido el sobrenombre de “La Máxima Exponente de la Música Mexicana”.

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Pero eso no es todo. Aida también ha podido incursionar en la actuación y ha recibido muchos elogios por su trabajo interpretativo sobre los escenarios.

También ha tenido oportunidad de trabajar con los artistas más grandes de nuestro país. Juan Gabriel dejó una serie de temas para que ella pudiera grabarlos. Después de esto, Aida Cuevas fue nominada a los premios más importantes de la música por sus producciones musicales.