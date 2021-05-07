FOTOS: Brandon Peniche, conductor de Miss Universo.

Brandon Peniche será uno de nuestros conductores en el evento de belleza más importante del mundo; Miss Universo.

Actor, conductor y apasionado por la moda, te contaremos más de la vida y trayectoria de Brandon.

Brandon Peniche nació el 3 de agosto de !986, en la Ciudad de México. Su padre es el actor Arturo Peniche, y fue por lo que él decidió seguir ese camino, y comenzar con su carrera en los escenarios a una edad muy temprana.

Brandon siempre le dijo a su padre que él quería ser una estrella de la televisión, y aunque Arturo Peniche trataba de disuadirlo, Brandon estuvo muy seguro desde pequeño que era eso a lo que él quería dedicarse.

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A los 13 años, Brandon Peniche comenzó su paso por la vida actoral, estudiando más de lo que era la actuación, y el teatro. Al finalizar su educación profesional, decidió meterse de lleno a la actuación, ingresando a una de las escuelas más importantes en formación artística de nuestro país.

Comenzó su carrera en televisión con papeles pequeños y secundarios, pero fue gracias a su gran talento que poco a poco las producciones planeaban para él papeles más grandes y más importantes.

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Brandon, siendo un actor versátil, también participó en distintas producciones siendo un actor de comedia, y, por su gran talento y trabajo, comenzó a trabajar en algunos proyectos cinematográficos, haciendo que su fama incrementara, y logrando que más personas pudieran ver todo el talento que tiene para estar en la pantalla, sin importar que se de televisión, o de cine.

Además, en el año 2009, tuvo uno de los papeles principales en la telenovela del momento en nuestro país. Pero eso no fue toda su participación, ya que Brandon también participó componiendo dos temas musicales, mostrando así, uno más de sus grandes talentos artísticos.