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FOTOS | La historia de la relación de Kim Kardashian y Pete Davidson.
Kim Kardashian y Pete Davidson han estado en el centro de los reflectores por su reciente relación y nosotros te contaremos todo lo que ha pasado entre los dos.
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson son una de las parejas más importantes del momento. ¿Qué es lo que está sucediendo entre la empresaria y el comediante? ¡Nosotros te vamos a contar todo lo que ha pasado entre los dos hasta ahora!
Kim Kardashian y Pete Davidson son dos nombres que han obtenido una gran relevancia dentro de los medios de comunicación en las últimas semanas y todo parece indicar que están comenzando una relación sentimental que los colocaría en el centro del ojo del público.
Mira todas las fotos aquí.
¿CUÁNDO COMENZÓ SU RELACIÓN?
En enero de 2019 Kim y Pete coincidieron en el cumpleaños de uno de sus famosos conocidos. En ese momento ella aún estaba con su entonces esposo Kanye West.
Los meses siguieron avanzando y la separación entre Kim Kardashian y Kanye West era cada vez más evidente. Su relación fue toda una montaña rusa de noticias; muchos aseguraban que habían terminado y otros comentaban que iban a tratar de salvar su relación a toda cosa. Incluso pudieron ver a Kim Kardashian y a Kanye West en algunas ocasiones previas a que terminara definitivamente su relación.
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No fue hasta octubre de 2021 que Pete Davidson y Kim Kardashian participaron en el mismo programa de televisión. Durante el programa, ambos fueron parte de un sketch de comedia en el que tenían que besarse, haciendo que los rumores de una posible relación comenzaran a esparcirse en diferentes medios de noticias.
Días después se pudo ver a Kardashian y a Davidson en un parque de diversiones tomados de la mano y montando diferentes juegos.
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La siguiente aparición que hicieron juntos fue durante la fiesta de cumpleaños de Pete Davidson, ya que Kim Kardashian y su familia fueron las responsables de organizar la celebración. Y unos días después, Kim Kardashian y Pete Davidson fueron vistos juntos caminando por la calle tomados de la mano, haciendo que la mayoría de los medios más importantes de todo el mundo pudieran confirmar su relación.
Todo el mundo estará muy atento a esta nueva relación y a la nueva “power couple” del espectáculo.
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento
Kim Kardashian y Pete Davidson: la pareja más importante del momento