FOTOS: Llegamos a un gran día, y premiamos a la primer Pareja Ideal.

Llegamos a un gran día en el programa. Premiamos a la Pareja Ideal, Gibran y Martha, para que pudieran llevarse el premio de sus sueños.

Pero eso no fue todo lo que sucedió en nuestro programa. Presentamos a una nueva pareja que intentará demostrar que ellos también son la Pareja Ideal, y vimos un poco de ellos en nuestros juegos. Quedamos sorprendios por todo el valor que demostraron los dos en cada uno de ellos, y estamos ansiosos por verlos competir con los demás.

También pudimos ver qué es lo que las chicas que están tan cerca del altar desean para ese gran día. Nos mostraron cuál es el vestido perfecto para ellas, y cómo quieren lucir en ese momento tan especial para ellas, y sus parejas.

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Las escapadas incómodas fueron de lo más divertido, ya que todos contaron cosas que no sabíamos de las demás parejas del programa, y se mostraron cómo realmente son. También las escapadas románticas fueron una cosa muy interesante de ver, ya que, al final, las parejas disfrutaron muchísimo esos pequeños momentos a solas que ganaron durante los juegos.

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Los novios que se acercan a su boda también tuvieron una breve despedida de soltero, con un baile muy sensual, y aprovechamos para saber más de ellos, y de las mentiras que han llegado a decirle a sus parejas.

Nuestros conductores también brillaron con sus atuendos, y la manera en la que siempre están combinados.

Nuevas parejas están por llegar, y también despedimos a los que aún no se conocen tanto como para ser La Pareja Ideal, para que puedan seguir conociéndose, y tal vez regresar por su premio perfecto.