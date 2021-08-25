FOTOS: Ricky Martin, uno de los artistas latinos más talentosos.

Ricky Martin es uno de los artistas latinos más importantes de la historia moderna. Nosotros te vamos a contar todo lo que no sabías de este gran artista, y te mostraremos sus mejores fotografías en esta galería que tenemos preparada para ti.

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El nombre real de Ricky Martin es Enrique Martin, y nació el 24 de diciembre de 1971 en Puerto Rico. Su carrera artística comenzó desde una temprana edad, ya que Ricky era un modelo infantil, así como integrante de distintos coros religiosos. También tenía participaciones en algunas obras teatrales. Su fama llegó en el momento en que formó parte de la alineación del grupo Menudo, llegando como reemplazo para Ricky Meléndez. Durante 5 años, Ricky Martin trabajó arduamente con la agrupación, hasta que decidió que era momento de perseguir una carrera como solista. Llegó a Nueva York, y fue en ese lugar que Ricky Martin comenzó a trabajar en las primeras producciones como artista solista. Llegó a México, y fue aquí cuando él regresó a los escenarios del teatro, y participó en distintas obras teatrales en todo el país. Tiempo después, siguió su camino por Latinoamérica hasta que llegó a Argentina, y fue ahí donde tuvo su primer oportunidad de protagonizar una telenovela al lado de algunos de sus compañeros pertenecientes a Menudo.

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Regresó a México, y comenzó con los lanzamientos de algunos de sus producciones discográficas. También pudo participar en algunas telenovelas en nuestro país.

Ricky Martin siguió haciendo música, y siguió viajando por todo el mundo, hasta poder convertirse en el artista que todos conocemos. Ha participado con los artistas más importantes de la música urbana, y eso le ha ayudado a que su carrera siga avanzando y cosechando éxito tras éxito, sin importar que tenga más de 30 años sobre los escenarios.