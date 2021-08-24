FOTOS: Karol G, una de las artistas icónicas de la música urbana.

Karol G es una de las artistas urbanas más importantes del momento, y se ha vuelto todo un ícono dentro de la escena musical actual. Te contaremos más de ella en esta gran galería que tenemos preparada para ti.

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Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G, nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, y es una cantante colombiana que, a pesar de su “joven” carrera dentro de la música urbana latina, ha podido posicionarse como una de las exponentes más importantes del género, y dentro de la moda también, gracias a sus looks tan arriesgados y tan característicos.

En su familia había muchos músicos, y esto hizo que ella estuviera interesada en la música desde una edad temprana. Karol G pudo participar en uno de los reality shows más importantes de la televisión, mostrando su gran poder vocal. Gracias a esa participación, Karol G pudo obtener su primer contrato con una discográfica, y esto le permitió ser llamada a abrir una serie de conciertos de Don Omar en Cartagena. Tiempo después, Karol G volvió a ser invitada como telonera, pero esta vez, fue para la gira de Daddy Yankee, en Colombia. Aunque tuviera estas presentaciones, ella seguía trabajando en su carrera, y preparaba el lanzamiento de algunos temas musicales.

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A pesar de que no pudo llegar a donde quería con ellos, siguió trabajando en su carrera, y tiempo después, pudo lanzar el tema más imporante de su carrera, “301", y esto fue lo que le permitió abrirse camino dentro de los lugares más importantes de la música latinoamericana y de toda la música urbana. Ella siempre ha tratado de innovar en sus composiciones y en sus temas, teniendo un sonido diferente a los comunes.