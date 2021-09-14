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FOTOS: Valeria Cuevas está de estreno con su nuevo tema musical.
Te diremos más de Valeria Cuevas en esta galería, además de contarte un más de este primer sencillo musical.
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas es una de las voces y rostros más jóvenes dentro de la música del mariachi, y ha demostrado contar con el talento heredado de su madre, Aida Cuevas. Te contaremos más de ella y de su nueva producción musical, además de que puedas ver sus mejores fotografías.
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LA HISTORIA
Valeria Cuevas nació en México en 1996. Al ser hija de Aida Cuevas, la música y las bellas artes siempre estuvieron cerca de ella. Su propia madre fue una de sus maestras en el periodo en que se estaba preparando para tener una carrera artística, y después de mucho practicar y estudiar, pudo pisar los escenarios para empezar a forjar una carrera propia. Fue en el año 2019 que Valeria Cuevas debutó en los escenarios durante una feria que se celebra en México. Aunque fue una breve presentación al lado de su madre, el público y algunos críticos comenzaron a notar el potencial que Valeria tenía en su voz.
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Pasaron algunos meses, y Valeria decidió que era momento de comenzar una carrera sola, recibiendo muchos consejos por parte de Juan Gabriel. Su música sufrió algunos retrasos, pero pudo llegar a los oídos de su público y también ha podido expandir su número de seguidores al ser parte del dúo de conducción del programa llamado “Todos quieren fama”.
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SU NUEVO LANZAMIENTO
Después de tener algunos retrasos, Valeria Cuevas finalmente pudo lanzar su propia producción en septiembre del 2021. Con el nombre de “Las traicionadas”, Valeria Cuevas ha demostrado que el talento sí puede ser de familia, y acompañada de su propios hermanos en toda la producción y composición de este nuevo tema, ha podido lanzarlo para todos sus seguidores, recibiendo buenas críticas por este tema.
Ella espera que este solo sea el inicio de su carrera musical como solista, y aunque sea el primer álbum de su autoría, desea muchos más.
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas
Valeria Cuevas