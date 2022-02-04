FOTOS | ¡Vanessa Guzmán responde a las acusaciones en su contra!

Vanessa Guzmán se defiende ante algunas de las acusaciones declaradas por algunos de sus excompañeros. Varios actores que compartieron pantalla con ella no tardaron en expresar su desprecio en la forma de comportarse de la actriz. Ante dichas sentencias, ella responde.

Vanessa, ante las cámaras de Ventaneando clama, de manera elegante, que ella no juzga a los demás. Aunado a ello, se muestra empática con las personas que tienen un mal día, o se levantan con el pie izquierdo. Por ahora prefiere quedarse callada.

A sus 45 años, la actriz prefiere enfocarse en el fisicoculturismo y la familia. Con ese cuerpo tan envidiable, ella asegura que busca nuevamente una oportunidad en el mundo de la televisión. La actriz no cierra la puerta a ningún proyecto y espera poder compaginarlo con las competencias en las que participa. Veremos que sucede en el futuro, por ahora, Vanessa se encuentra plena y distante de sus detractores.