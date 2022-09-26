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FOTOS | Gussy Lau está a nada de hacer que Ángela Aguilar se lleve un importante premio a casa.

En agosto de este 2022 el compositor tuvo un encuentro con la prensa en la que habló de su inspiración para crear los temas ‘Ahí donde me ven’ y ‘Se disfrazó’; el mexicano aseguró que esa inspiración es Ángela Aguilar.

Por: TV Azteca

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