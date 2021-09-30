JLo se casará con Ben Affleck bajo un acuerdo prenupcial para proteger su fortuna

¡De película! Así ha sido la historia de amor entre JLo y Ben Affleck, ¡y al parecer pronto habrá boda! Pero con cláusulas que a muchos les parecen excesivas. Te contamos...

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JLo y Ben Affleck regresan luego de 17 años separados.

Hace unos meses te platicamos sobre la separación de Jennifer López y Alex Rodríguez, quienes estuvieron juntos algunos años, y desde entonces la cantante ha estado en boca de todos, ¡pues no pasó mucho tiempo cuando regresó con Ben Affleck! Y es que recordemos que comenzaron un romance hace ya casi 20 años, estuvieron comprometidos en 2002 y terminaron en 2004. Un año después, Ben se casó con Jennifer Garner y se separaron en 2015 para después comenzar una relación con Ana de Armas. Por su parte, JLo tuvo dos parejas después de él, Marc Anthony, de 2004 a 2014; y Alex Rodríguez, con quien terminó hace poco.

Todo eran rumores, hasta que dejaron de ocultarlo y comenzaron a salir imágenes de ambos por las calles abrazados, en reuniones familiares, ¡y ahora hasta en alfombras rojas! Sin ocultar nada, demostrando que siempre fueron el uno para el otro.

Luego de confirmarlo, la pareja del momento se ha mostrado más enamorada que nunca, y nuevos rumores se están viralizando en redes sociales, ¡una posible boda entre Jennifer Lopez y Ben Affleck! Fuentes cercanas a la pareja, hablaron para la revista Us Weekly, ¡y dijeron que Jennifer López busca proteger su fortuna y firmar un acuerdo prenupcial antes de dar el gran paso!

Al parecer, Ben quiere pedirle matrimonio y dar el gran paso que no pudieron dar hace ya 17 años, ¡pero ella no dirá que sí hasta que su fortuna esté protegida! ¿Pooooor?

“La conclusión es que Jennifer vale más que Ben, por lo que es obvio que quiere proteger sus finanzas e inversiones”. Dijo la fuente cercana a la pareja. Y es que se estima que el patrimonio de la cantante es apróximadamente de 400 millones de dólares, mientras que el de Ben Affleck es de 150 millones de dólares.

¿Será que JLo no confía del todo en su amado? Seguiremos pendientes de más información.

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