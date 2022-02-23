FOTOS | Aristeo vs. Koke. ¿Quién es el campeón más dominante?

Sin duda, dos de los grandes campeones de Exatlón México, son Aristeo y Koke. .. ¡Quienes además traen un pique personal! ¿Quién es mejor?

Aristeo fue el campeón de la segunda temporada y el máximo ganador de medallas de la historia del reality. Además, logró llegar a las semanas finales de Titanes vs. Héroes, quedando fuera en batalla con Patricio Araujo, su gran amigo y a quien considera su líder y capitán.

Mientras que Koke fue fan de todas las emisiones de Exatlón, se preparó para entrar a la quinta temporada y no solo logró ser participante, ¡sino campeón! Considerado por muchos, el campeón más completo, pues es rápido, buen tirador, de mente fría y buen estratega.

Ambos atletas han tenido un pique personal desde que inició Exatlón All Star, especialmente las últimas semanas. ¡Y no necesariamente para bien! ¿Quién creen que sea el campeón más dominante de la historia? Les contamos más detalles en las fotografías.